Na pochopení výkonu je příliš brzy, říkají jezdci Ferrari

„Testování je vždy vzrušující. Poprvé vidíte, co všichni vyvíjeli, a můžete si udělat představu o svém vlastním autě a o nadcházejícím roce,“ řekl Hamilton.

„Být tady se Scuderia Ferrari HP a poprvé v SF-25 je neuvěřitelný pocit. Nyní se soustředíme na experimentování s různými věcmi, sbírání co nejvíce dat a seznamování se s vozem a už jsme se toho hodně naučili. Je příliš brzy na to, abychom skutečně pochopili výkon, ale všechno je dobré a jako tým pracujeme na tom, jak nejlépe optimalizovat každou jízdu. V příštích dnech nás čeká další práce, abychom prošli naším programem a co nejlépe pochopili vůz, ale už teď se těším, až zítra opět vyrazíme na trať.“

„Je dobrý pocit být zpátky na trati,“ řekl Leclerc. „Celý tým vložil do projektu SF-25 během zimní přestávky spoustu úsilí, takže je vzrušující se s ním konečně pustit do práce.“

„Vždy je pozitivní, když proběhne den testování hladce, aniž by se stalo něco neočekávaného, co se týče plánu jízdy, i když je samozřejmě ještě příliš brzy na to, abychom dělali nějaké závěry o našem výkonu. Budeme analyzovat naše dnešní data a využijeme to, co se dnes večer dozvíme, až zítra začneme znovu pracovat.“