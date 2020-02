Na Paul Ricard nakonec zváží i úpravy šikany na rovince Mistral

Pořadatelé již uvažují o změnách v prvním sektoru tratě, aby povzbudili týmy k nižším úrovním přítlaku, což, jak doufají, usnadní předjíždění.

Jezdci i fanoušci by byli rádi, kdyby se zrušila šikana na rovince Mistral. Pořadatelé to však odmítají, protože je tam tribuna, která samozřejmě místním přináší finanční prostředky do rozpočtu.

RaceFans však cituje Jarna Zaffelliho, majitel Dromo Circuit Design, která stojí za chystanými změnami tratě. FIA podle všeho byly předloženy i změny šikany na rovince Mistral. Zůstat by však měla.

Současná podoba Paul Ricardu umožňuje osm různých konfigurací šikany Mistral. Verze C se používá nyní pro závody F1, verze A, která se šikanou vůbec nepočítá, se používat určitě nebude.

Paul Ricard could switch to one of its alternative chicane layouts - or even create a different configuration - for this year's race.



Option 'A' isn't on the table, though.



Details: https://t.co/Mg5ZGXG0il#F1