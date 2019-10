Na papíře to vždy vypadá dobře, říká Vettel o nových pravidlech. Trápí ho nižší rychlost vozů

Nikolas Tombazis odhadl, že nová auta pro sezónu 2021 budou 3 až 3,5 s na kolo pomalejší.

„Nemyslíme si, že to je klíčový parametr podívané,“ řekl Tombazis. „Cítíme, že hlavní cíl je schopnost závodit. Nesoustředili jsme se na přesnou úroveň výkonu.“

Je ale otázkou, jaký bude skutečný rozdíl v časech na kolo. Jednak se bude lišit okruh od okruhu, může být větší, ale může být také menší. Rozdíl okolo 3,5 s by znamenal návrat o pár let zpět. Velkou změnou byla pravidla pro rok 2017, která zrychlila vozy o 2 až 3 sekundy. Od té doby došlo k dalšímu zrychlení.

Je dobré si uvědomit, že současný návrh vozu je skutečným prototypem.

„Byl vyvinut v podstatě relativně malým počtem aerodynamiků a hodin v aerodynamickém tunelu ve srovnání s běžným týmem. Proto jsme si naprosto jisti, že výkon nebude klíčovým parametrem, který bude tato auta odlišovat od těch současných.“

Vývoj může znamenat, že rozdíl bude menší a v průběhu sezóny pak budou týmy nacházet další a a další desetinky.

„Myslím, že auta jsou od roku 2017 mnohem pozoruhodnější. Nyní víme, co mohou dokáží. Předtím to bylo docela pomalé,“ řekl Vettel.

Sebastian Vettel řekl, že nesouhlasí s tím, že zrychlení vozů bylo pro F1 „špatným směrem“. „Podle mého názoru je špatným směrem to, že auta jsou tak těžká, což samozřejmě souvisí s některými bezpečnostními opatřeními. Ale myslím, že tohle všichni akceptují. A pohonná jednotka. Myslím, že tohle je skutečně největší rozdíl, pokud opravdu uděláte velké srovnání mezi současností, kde jsme a kde byla formule 1 před 10 nebo 20 lety.“

Podle Vettela jde ale F1 s novými pravidly obecně správným směrem, když se snaží zlepšit předjíždění.

„Myslím, že všichni čekali, až přijde ten den. A teď si myslím, že se musíme pokusit pochopit, co přesně ten návrh znamená. Je zřejmé, že na papíře tyto nápady vypadají vždy skvěle. V příštích týdnech se vše zhmotní a uvidíme, jaké to bude. Bez ohledu na to, jak auta vypadají, bude-li závodění pro nás lepší, pak to bude zábavnější. Uvidíme.“

Foto: Getty Images / Clive Mason