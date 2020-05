Na oblíbeném okruhu, ale bez oranžové cunami. Podle Verstappena je nejdůležitější, aby se závodilo

Podaří se Verstappenovi vyhrát v Rakousku potřetí? Na odpověď si musíme ještě pár týdnů počkat, ale je docela možné, že na to bude mít na Red Bull Ringu hned dva pokusy. Jedno je však jisté už teď. Oranžové cunami se konat nebude.

„Vždy jsem tam rád jezdil a doufejme, že budeme mít dva závody. Poslední dva závody probíhaly velmi dobře,“ řekl Verstappen pro Servus TV.

„Když vidím ten oranžový příliv, je to hezké. Je škoda, že tam nebudou. Důležité ale je, abychom mohli bojovat o titul, takže se chci vrátit na trať co nejdříve. Doufejme, že to bude v Rakousku. Jsem připraven.“

Ve srovnání s předešlými Velkými cenami Rakouska zde bude jeden rozdíl. Tentokrát půjde o první závod sezóny.

„Obecně jsme ve druhé polovině sezóny rychlejší. Během testů v Barceloně jsem měl dobrý pocit. Když se vrátím do auta, uvidím, jak reálné to bylo. Jen doufám, že Mercedes opět nebude tak dominantní. Musíme počkat a uvidíme.“

Foto: Getty Images / Lars Baron