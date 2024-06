Na Nürburgringu zvítězila mlha. Až po ní Audi

Dvaapadesátý ročník legendární čtyřiadvacetihodinovky na Nürburgringu Nordschleife vyhrálo počasí. To by šlo s ne moc velkou porcí nadsázky tvrdit o závodě, který navzdory své původně naplánované délce konání skončil už v sobotu před půlnocí.

Přes dvě stě čtyřicet tisíc fanoušků se těšilo na napínavou noční bitvu na slavné „severní smyčce“, za tmy se ale tentokrát závodilo jen pár hodin. Tradiční podnik vypsaný pro několik kategorií sportovních a cestovních vozů s nejvyšší třídou pro vozy GT3 odstartoval v sobotu s úderem šestnácté hodiny, jenže už v tu chvíli dělala organizátorům vrásky na čele předpověď počasí.

To se začalo prudce zhoršovat po setmění. Spolu s deštěm začala na pětadvacetikilometrovou trať postupně klesat i mlha, a to se ukázalo jako zásadní problém. Viditelnost se zhoršila na kritickou úroveň a záchranářský vrtulník by už v případě nutnosti nemohl vzlétnout. Závod byl tak zastaven ve 23:23 červenou vlajkou.

Až v neděli dopoledne dostaly týmy pokyn otevřít garáže a najet s vozy opět na startovní rošt. Ve 13:30 se poté začalo znovu kroužit alespoň za safety carem, pro stále špatnou situaci však nakonec muselo padnout hodinu před plánovaným koncem finální rozhodnutí – k restartu nedojde. Paradoxní na celé situaci byl fakt, že počasí na samotné „smyčce“ nebyl ten hlavní problém. Mlha totiž seděla primárně na Grand Prix Strecke a především hlavní rovinka nebyla při pohledu z tribun téměř vůbec vidět.

Velmi šťastné vítězství tak získal tým Scherer Sport s vozem Audi R8 LMS GT3 evo II #16 a s posádkou Frank Stippler, Christopher Mies, Ricardo Feller, Dennis Marschall. Čtveřice se mohla radovat z triumfu v historicky nejkratší čtyřiadvacetihodinovce na Nordschleife (reálně se závodilo jen krátce přes sedm hodin) jen díky tomu, že v okamžiku vyvěšení červených vlajek zrovna figurovala na čele.

Druzí „dojeli“ Ayhancan Güven, Kevin Estre, Thomas Preining a Laurens Vanthoor s ikonickým „Grello“ Porsche 911 GT3 R #911 týmu Manthey, třetí pozice zbyla na v kvalifikaci vítězné BMW M4 GT3 #72 týmu RNG a posádku Daniel Harper, Max Hesse, Charles Weerts. Pro bavorskou značku to byla slabá náplast za to, že ze závodu musel během soboty po kontaktu s pomalejšími vozy odstoupit v tu chvíli vedoucí Sheldon van der Linde za volantem favorizovaného BMW #99 stáje Rowe Racing.