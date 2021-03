Na Netflixu je třetí řada Drive to survive

V loňském roce sice řádila epidemie koronaviru, počet lidí na okruzích byl omezen a týmy fungovaly v bublinách, ale kameramanům a týmu Netflixu se přesto podařilo natočit třetí řádu série Formula 1: Drive To Survive (v českém originále jako F1: Touha po vítězství).

Základní parametry se nemění – série má opět deset dílů, které diváka vtáhnou do loňské sezóny formule 1. V roce 2020 se málem nejelo, nakonec to ale byla možná jedna z nejvíce dramatických sezón za poslední dobu. Minimálně co do počtu příběhů a událostí.

První dojem z třetí řady Drive To Survive je takový, že je mnohem realističtější než předešlé dvě. Hned první díl se věnuje odkladu startu sezóny, ale především kauze růžového mercedesu. Drive To Survive sledují (s nadšením) i lidé, kteří F1 příliš nerozumí. První díl jim ukáže, že to nejsou vždy jen povrchní hollywoodské příběhy, ale že F1 je i pořádně složitý technický sport.

V dalších dílech se autoři podívali „do duše“ parťáka Valtteriho Bottase, který to nemá vedle Hamiltona snadné. Nechybí samozřejmě ani díl o problémech Ferrari, který bude pro fanoušky italské stáje asi pořádně drsným zážitkem.



Seznam dílů třetí řady Drive to survive

Velmi zajímavý je díl o vítězství Pierra Gaslyho v Monze a to zejména v kontextu jeho vztahu s Christianem Hornerem (nebudeme uvádět spoilery).

Samozřejmě nechybí ani díl o rozchodu Ricciarda a Renaultu, což zejména Cyril Abiteboul nesl před startem sezóny velmi nelibě. A také nehoda Romaina Grosjeana na konci šílené sezóny nebo posil(y) u Haasu.