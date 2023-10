Na nepřátelské půdě? Verstappen bude mít v Mexiku bodyguardy

Max Verstappen bude mít v Mexiku dva bodyguardy.

Podle F1-insider bude mít Verstappen v Mexiku dva bodyguardy. Pro německý web to potvrdil i Helmut Marko.

„Max to ve skutečnosti nechce a je v pohodě,“ řekl Marko. „Ale máme za něj zodpovědnost. Chceme mít jistotu.“

V Texasu na Verstappena bučeli a pískali. Podle všeho šlo o fanoušky Sergia Péreze, kterých bude v Mexiku samozřejmě ještě mnohem více.

Pérez na začátku sezóny vyhrál dva závody, ale od té doby se mu příliš nedaří. Jeho forma je nekonzistentní a to zejména v kvalifikacích. Jeho fanoušci z toho viní Verstappena – podle nich je vůz stavěn pro něj, a proto nemá Checo šanci.

Podle Ralfa Schumachera si za to ale Pérez může sám. „Max dělá rozdíl. Každý velký šampion se snaží mít auto ušité na míru svým potřebám,“ řekl Schumacher. „V případě mého bratra, Ayrtona Senny nebo Lewise Hamiltona to bylo stejné. Slabší týmový kolega s tím musí žít. Je na něm, aby přesvědčil svůj tým. Ten vždy stojí na straně jezdce, který slibuje větší úspěch. Takový byl a je tento byznys.“

„Jezdí ve stejném autě jako Verstappen a nemůže s ním držet krok. Závod v Austinu nebyl špatný, ale slavit páté místo, což bylo to, co udělal Sergio před diskvalifikací Hamiltona, prostě pro jezdce Red Bullu nestačí. Bučení na Maxe byly nepřijatelné. Jako jezdec dělá rozdíl, a proto by fanoušci měli jeho mimořádné úspěchy ocenit potleskem.“