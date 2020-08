Na některé věci opravdu nedokážu odpovědět, říká Vettel po dalším vypadnutí v Q2

Mezi deset nejrychlejších se přitom Vettel nedostal už druhou kvalifikaci po sobě. Na desátého Landa Norrise mu na Katalánském okruhu chyběly dvě tisíciny sekundy.

„První sektor byl dobrý. V prostředním sektoru ale vůz začal být stále více a více nervózní. Trápil jsem se zejména v sedmé zatáčce, uprostřed zatáčky jsem ztrácel kontrolu nad zadní částí auta, takže bylo těžké určit, jak rychle do zatáčky vjet. Také pátá zatáčka byla dnes odpoledne zrádná,“ vyjmenoval Vettel.

„To je prostřední sektor. V posledním sektoru jsem se ke konci zlepšoval, stále ale bylo náročné najít správné vyvážení. Byla to jedna z těch lepších částí o tomto víkendu, stále to ale samozřejmě nestačilo.“

Vettelovy nepomohla ani změna šasi, kterou Ferrari během týdne provedlo.

„Jsou věcí, na které opravdu nedokážu odpovědět. Snažím se ale dělat vše, co můžu a ignorovat všechny věci, které nemusí být pravdivé. To je vše, co v tuto chvíli mohu dělat.“

Leclerc až devátý

Mezi deset nejrychlejších se naopak dostal druhý pilot Ferrari Charles Leclerc. V Q3 ale porazil pouze Pierra Gaslyho z AplhaTauri.

Monačan po kvalifikaci přiznal, že jeho monopost SF1000 měl problémy s přilnavostí předních pneumatik ve středně rychlých zatáčkách.

„Dnes jsem jednoduše nebyl spokojen s vozem. Ráno (v tréninku) a na začátku kvalifikace to bylo dobré, pak to ale spadlo. Každou další částí se to zhoršovalo,“ řekl Leclerc.

„Vpředu nebylo dost (přilnavosti) na zatočení. Ztratili jsme kvůli tomu poměrně dost času, nyní musíme přijít na to, proč se to stalo. S přilnavostí předních pneumatik ve středně rychlých zatáčkách se potýkáme s tímto vozem pravidelně. Dnes nebylo žádné řešení.“