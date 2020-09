Na Mercedes moc neztrácíme, pochvaluje si Verstappen

Max Verstappen (2./3.)

Minulý týden na Monze Red Bull nezískal ani bod. Zdá se ale, že italská opakovačka by rudým býkům mohla sednout o poznání lépe.

„Můžeme být s vozem velmi spokojeni. Myslím, že na první den v Mugellu to bylo dobré. Na Mercedes příliš neztrácíme, což je fajn zpráva. Vždy je co zlepšovat, ale celkově jsem dost spokojený.

Zdejší trať je pro vozy F1 parádní. Je tu spousta rychlých zatáček a Arrabbiata se dá projet na plný plyn, což je neskutečné a moc jsem si to užil.

Je to tu hodně náročné na fyzičku. Sice jsem se dnes cítil v pohodě, ale nedělní závod na 59 kol nebude žádná brnkačka. Ale mám rád výzvy, měli bychom si to užít. Taky bychom si neměli stěžovat, vždyť právě kvůli tomuhle trénujeme.

Co se pneumatik týče, čekal jsem to horší. Nechme se překvapit, jak budou držet v průběhu víkendu. Trať je přesně podle mého gusta – pěkně plynulá, žádné pomalé zatáčky. Už se těším, až se zase podívám na dráhu,“ prohlásil Verstappen.

Alexander Albon (9./4.)

Thajsko-britský závodník se rozpovídal o fyzických nárocích trati v Mugellu.

„Je to znát, není to o výdrži jako třeba v Singapuru, kde to prostě nějak musíte udýchat. Tady nejvíc dostává zabrat krk. V osmé a deváté zatáčce vám tu pěkně ztěžkne hlava. Je to zábava. Okruh je náročný zejména právě kvůli velkým silám, které na vás působí. Od první do patnácté zatáčky je vůz pokaždé úplně jiný.

Je to rychlá trať, která neodpouští chyby. Stejně jako Lando se každý dostává do kontaktu s kačírkem. Co se auta týče, ještě nám zbývá něco doladit, ale jinak jsem celkem spokojen. V Monze jsme se trápili, tohle je trochu normálnější okruh, takže se snad věci vrátí do normálu,“ doufá Albon.