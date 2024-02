Na Mercedes mám stále silné vazby, tvrdí Ocon, který je jedním z kandidátů na nahrazení Hamiltona

Vzhledem k tomu, že se Lewis Hamilton rozhodl po letošní sezoně opustit Mercedes a přestoupit k Ferrari, musí si německý tým najít náhradu.

Mezi diskutovanými kandidáty na jednu z nejžádanějších závodních sedaček v F1 se objevují jezdci jako Fernando Alonso, Alexander Albon, ale také jezdec týmu Alpine Esteban Ocon, kterému navíc v současném působišti končí na konci sezony smlouva.

Ve prospěch Francouze, který je vítězem Velké ceny Maďarska 2021, navíc hraje historie, jelikož byl v minulosti juniorským jezdcem Mercedesu. Vedle toho má Ocon blízko také k šéfovi německého týmu Totu Wolffovi.

„S Mercedesem jsem měl vždy silné vazby. Stále jsem juniorským jezdcem Mercedesu,“ připomněl Ocon na středeční prezentaci týmu Alpine.

„To platilo vždy, i když už nejsem tak úplně junior. Stále jsem s Mercedesem určitým způsobem smluvně propojen, takže uvidíme. Momentálně jsem však zcela oddaný týmu Alpine. Na to se soustředím,“ uvedl dále francouzský závodník, kterého ve stáji z Enstone čeká již pátá sezona.

„Musím odvádět dobrou práci na trati jako vždy. Každý rok je v F1 klíčový, protože nezáleží na tom, jestli máte smlouvu, nebo ne. Pokud nepředvádíte dobré výkony, můžete skončit. Tak to prostě je.

„Pokud budete odvádět dobrou práci, vždy se o vás bude mluvit a bude to pro vás dobré. Dokud se o vás mluví, znamená to, že to, co děláte na dráze, je dobré,“ dodal Ocon.