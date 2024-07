Na měkké sadě to nebylo ono, přiznává Verstappen

Oba páteční tréninky na Silverstonu vyhrál Lando Norris z McLarenu. V prvních jízdách na něj čtvrtý Verstappen ztratil 309 tisícin, odpoledne patřila Nizozemci až sedmá pozice se ztrátou 684 tisícin.

„Na měkké sadě to ve druhém tréninku nešlo tak dobře, střední sada byla trochu lepší, čeká nás teda nějaká práce. Mezi prvním a druhým tréninkem jsme na voze zkoušeli nějaké věci, takže musíme jen zanalyzovat, co pro zítřek můžeme udělat lépe,“ řekl Verstappen pro Sky.

„Zkusili jsme pár věcí, takže teď musíme jen všechno zanalyzovat. To nám pro zítřek určí směr. Navíc má trochu pršet, takže to všechno musíme vzít do úvahy.“

Pérez jezdil až odpoledne, porazil Verstappena

Sergio Pérez měl k dispozici jen podvečerní trénink, když v tom dopoledním přepustil sedačku juniorovi Red Bullu Isacku Hadjarovi.

Přesto ve druhém tréninku dokázal Mexičan porazit Verstappena a zajel třetí čas. Trojnásobného mistra světa překonal o čtvrt sekundy.