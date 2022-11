Na Magnussena na Interlagosu zapomněli. Do paddocku se vracel dírou v plotu

Kevina Magnussena v Brazílii vyřadila kolize s Danielem Ricciardem. Do boxů se dostal až po závodě.

Kevin Magnussen popsal svůj netradiční návrat do boxů poté, co pro něj závod na Interlagosu skončil už v prvním kole.

„Bylo to šílené,“ řekl na dotaz webu Motorsport.com. „Nevím, co se dělo, ale byla to ta nejnebezpečnější věc, kterou jsem za celý víkend udělal, navzdory tomu, že jsem řídil!“

Na místo kolize dorazil medical car (Magnussen mluvil o safety caru, ale byl to skutečně medical car), který vzal zpět do boxů Ricciarda. Magnussen se do vozu nevešel a zůstal u trati.

„To se dá přežít, to je v pořádku,“ pokračuje Magnussen. „Následně jsem se snažil mluvit s maršály, ale neuměli ani slovo anglicky. Po závodě jsem tak nějak čekal, že si pro mě někdo přijde, ale maršálové začali odcházet. Říkal jsem si, co mám dělat?“

„Skončil jsem u plotu, který jsem nemohl nijak obejít. Samozřejmě jsem mohl obejít celou trať na cílovou rovinku, ale tam bylo plno fanoušků.“

„Pak si někteří maršálové uvědomili, že mám potíže, vystřihli v plotě díru a provedli mě skrz.“

Magnussen musel ale i tak projít mezi fanoušky. „Maršálové se o mě mezi fanoušky postarali dobře, ale mohlo to dopadnout... jsem rád, že jsem nebyl v Zandvoortu a nejsem Lewis Hamilton.“

Na otázku, zda mu brazilští organizátoři závodu podali vysvětlení toho, co se stalo, Magnussen odpověděl: „Omluvili se a tak, ale byla to dost divná situace.“

Magnussen uvedl, že doufá, že už se podobná situace nebude opakovat.