Na limitu i za limity. Vítězové a poražení Velké ceny Rakouska 2023

Max Verstappen

Red Bull zůstává neporažený. Max Verstappen, který by sám dokázal vést Pohár konstruktérů, měl další 100 % víkend nebo možná 99,9 % víkend. Vyhrál všechno, co mohl. Obě kvalifikace, sprint, závod a na konci závodu ukázal trochu rozmazlenost, když si zajel pro nové pneumatiky a sebral Pérezovi bod za nejrychlejší kolo.

Proč 99,9 %? Poprvé od Miami pustil do vedení někoho jiného – na 10 kol se vedení závodu ujal Charles Leclerc. Ne že by to snad bylo důležité.

Verstappen navýšil náskok v šampionátu na 81 bodů. Obdivuhodná je především jeho konzistence. Verstappen letos jede jako kdyby vůz řídila pokročilá umělá inteligence. Na druhou stranu těží z výkonu Péreze, který si občas počíná, jako kdyby jeho vůz řídila současná umělá inteligence.



Foto: Getty Images / Mark Thompson