Na kolik vyjde Red Bull odchod Christiana Hornera? Spekuluje se o desítkách milionů liber

Odchod Christiana Hornera z vedení Red Bullu byl oficiálně potvrzen v tomto týdnu, kdy byl zbaven všech výkonných pravomocí. Tým následně oznámil, že jeho nástupcem se stává Laurent Mekies, dosavadní šéf sesterské stáje Racing Bulls.

Ačkoli se jedná o významnou personální změnu, pozornost médií poutá také možný finanční dopad. Horner má stále platnou dlouhodobou smlouvu, která by tak mohla zaručovat vyrovnání v hodnotě desítek milionů liber. Podle deníku The Telegraph by součet všech souvisejících náhrad mohl přesáhnout částku 50 až 60 milionů liber (asi 1,4 až 1,7 miliardy korun) – pokud by Red Bull musel naplnit všechny smluvní závazky.

Portál F1planet v této souvislosti připomíná, že Hornerův plat spadal mimo rozpočtový strop, jelikož patřil mezi tři nejlépe placené zaměstnance týmu. Nejasnosti ale panují ohledně případného odstupného, protože výjimka pro tyto případy byla oficiálně definována pouze pro účetní roky 2021 a 2022. Zda by případná náhrada vyplacená v roce 2025 spadala mimo rozpočtový rámec, zatím není jasné.

Z účetních údajů Red Bull Technology, pod kterou tým F1 Red Bull spadá, vyplývá, že nejlépe odměňovaný člen vedení obdržel v roce 2023 částku 8,9 milionu liber, přičemž se má za to, že šlo právě o Hornera.

Horner během svého působení u Red Bullu plnil mnohem širší roli než jen vedení týmu. Byl úzce zapojen do klíčových sponzorských a obchodních jednání, a jeho jméno se stalo značkou samo o sobě. I proto se dá očekávat, že případné ukončení smlouvy nebude jen formální záležitostí.