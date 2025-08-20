Na každé rovince budeme mít jinou úroveň energie, říká Sainz k novým pohonným jednotkám

Carlos Sainz popsal, jak by mohly v příštím roce fungovat monoposty F1, které budou osazeny novou generací pohonných jednotek.
F1 v příštím roce čeká velká technická revoluce. Hlavní roli sehraje nejen nová generace monopostů pracujících mimo jiné s tzv. aktivní aerodynamikou, ale také – a dost možná především – nové pohonné jednotky.
Ty budou oproti těm současným ve větší míře využívat elektrickou energii, která má nově zajišťovat 50 % maximálního výkonu. Právě to vyvolává otázky, jak budou nové vozy na trati fungovat.
Před nedávnou GP Maďarska se k tématu vyjádřil pilot Williamsu Carlos Sainz. Podle Španěla může být jízda s novou generací vozů pro jezdce zpočátku nezvyklá a hůře čitelná.
„Je to zvláštní pocit pro pilota, protože celý život jste zvyklí na zrychlování, které pokračuje až do konce rovinky. U nových aut se ale výkon pohonné jednotky dostane do bodu, kdy se rychlost na rovince dokonce ustálí a začne padat,“ uvedl Sainz, kterého cituje web GPBlog.
Rodák z Madridu také upozornil, že něco takového je pro jezdce nepřirozené. Dalším faktorem podle něj bude variabilita dostupné energie kolo od kola – tedy to, jak se vozu podaří „dobíjet baterie“ pomocí rekuperačního systému.
„Dalším faktorem je proměnlivost (přísunu výkonu, pozn. red.) mezi jednotlivými koly. Někdy výkon spadne dříve a někdy později – je to zcela závislé na energii, kterou zrekuperujete. Pro jezdce je to zvláštní, protože každá rovinka přináší jiný výkon i rychlost,“ přiblížil Sainz, který zatím nechce nic definitivně hodnotit.
„Dokud si nový vůz nevyzkouším na trati, raději se k tomu nebudu vyjadřovat,“ dodal.