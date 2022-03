Na jméno Mazepinova nástupce si musíme počkat

Už ve čtvrtek začínají v Bahrajnu druhé předsezónní testy. Pokud se nic nezmění, do vozu Haasu usednou Mick Schumacher a Pietro Fittipaldi. S Nikitou Mazepinem Haas ukončil smlouvu kvůli ruské agresi na Ukrajinu.

Mazepin svolává na středu tiskovou konferenci, kde chce nastínit své budoucí plány. De iure může Mazepin závodit v mezinárodních soutěžích, pokud splní určité podmínky. De facto je to však s ohledem na současnou atmosféru nepravděpodobné.

Kdo ho nahradí? V testech Fittipaldi. Na jméno závodního jezdce si musíme počkat.

„Myslím, že bychom samozřejmě rádi získali někoho, kdo má více reálných zkušeností,“ řekl Gene Haas pro AP. „Musíme se podívat, co je k dispozici.“

Ve hře by mohl být Antonio Giovinazzi, který má zkušenosti, ale v současné době závodí ve formuli E. O dalších jménech se aktuálně nespekuluje.

Haas má teoreticky čas do 19. března, kdy se v Bahrajnu jede kvalifikace. Je však nereálné, že by čekal do poslení chvíle. Jméno nového jezdce se tak dozvíme na konci tohoto nebo začátku příštího týdne. Vyloučit nejspíše nelze ani možnost, že by Fittipaldi odjel první závody a Haas nasadil nového jezdce později.

Gene Haas také odmítl, že by odchod Uralkali způsobil týmu nějaké finanční potíže.

„Jsme na tom dobře. Jsme v pořádku. Samozřejmě bychom chtěli více peněz, ale jsme v pohodě. Jen negativní číslo bude větší,“ řekl Haas v narážce na skutečnost, že fungování týmu od začátku dotuje. Haas totiž primárně propaguje jeho firmu, která se věnuje výrobě CNC strojů.