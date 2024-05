Na jednom místě přebarveného mclarenu papája zůstala. Je to kvůli jezdcům

Vůz McLarenu bude mít v Monaku brazilské barvy. Jedná se o připomínku Ayrtona Senny, který stále drží rekord v počtu vítězství na této trati.

McLaren připravil skutečně speciální zbarvení. Nejde tedy jen o úpravu části barev vozu. Není to ale stoprocentní změna. Na voze stále najdeme i tradiční oranžovou alias papája. Konkrétně na aerodynamických krytech kol (wheel fairings), které do F1 přinesly změny pravidel od roku 2022.



Foto: McLaren

Mluvčí McLarenu potvrdila pro Motorsport.com, že jde o požadavek závodního týmu. Podle něj jsou důležitým vizuálním orientačním prvkem pro jezdce. Na jiné trati by to možná tolik nevadilo, ale v Monaku rozhodují nejen tisíciny sekundy, ale také milimetry. K bariérám je to více než blízko.

Další charakteristikou Monaka je také velmi těsná a malá boxová ulička. Jezdci sice budou mít speciální overaly ale mechanici zůstanou o svých klasických barev.

„Záměrně jsme nevyměnili celou posádku v boxech, protože jezdci jsou trénováni, aby si zvykli na tyto vizuální signály, a poslední věc, kterou bychom chtěli, je, aby minuli boxové stání,“ řekla mluvčí McLarenu.