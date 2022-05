Na hrbolatější trati prý Hamilton ještě nejel

Lewis Hamilton (10./12.)

Sedminásobnému mistru světa se v trénincích příliš nedařilo. Nepovedlo se mu zajet čisté kolo s malým množstvím paliva. Ferrari a Red Bull jsou prý mimo dosah.

„Tahle trať ještě nikdy nebyla hrbolatější. Vlastně bych řekl, že jsem na trati s tolika hrboly ještě nejel. Už takhle nás trápilo poskakování vozu. Tady je to trochu jiné, auto skáče v nižších rychlostech, než jsme byli zvyklí. Nejde tak úplně o aerodynamiku, autu škodí trať samotná.

S vozem se hodně peru, zajet čisté kolo je… Šílené! Je to něco úplně jiného, nic takového jsem ještě nezažil. Pamatuji si, že v mých prvních letech v Monaku to bylo mnohem příjemnější. Drobnější a lehčí auto se tu chovalo výrazně lépe.

Se současnými super těžkými vozy se změnily brzdné body. Máme přes noc co dělat. Jak se čekalo, na Ferrari a Red Bull nestačíme. Naším cílem je udržet se před McLarenem,“ má jasno Hamilton.

George Russell (8./6.)

Také Russell si po trénincích stěžoval na poskakování. Zdá se, že potíže jsou vyšší s menším množstvím paliva v nádrži.

„Vůz podlahou neustále naráží na asfalt. V této sezoně jsme měli už řadu potíží s poskakováním, ale tady je to poněkud jiné. Jsou tu sekce, kde se obě přední kola ocitají ve vzduchu. Třeba v páté zatáčce je běžné, že se pravé přední kolo dostane do vzduchu. Předek je však tak tuhý, že se nám to občas stává i s levou gumou.

Jsou tu místa, kde s autem děláte wheelie. Je to obtížné, nevíme, co s tím budeme dělat. Snažíme se si to ulehčit a získat sebevědomí. Uvidíme zítra,“ řekl Russell.