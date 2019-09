Na ho*** víkend, zhodnotil Iceman. Giovinazzi je rád za body i Ferrari

Kimi Räikkönen v Monze dvakrát boural v Parabolice. Kromě tréninku se tak stalo také v kvalifikaci. Po nehodě měnil převodovku, ale také komponenty pohonné jednotky a startoval v boxů. Už tak těžké podmínky se ještě zhoršily poté, co se zjistilo, že mu mechanici v boxech zaměnili pneumatiky. Räikkönen dostal penalizaci stop and go.

„No, byl to na ho*** víkend,“ řekl Räikkönen. „Nejprve moje chyba v kvalifikaci, která bohužel znamenala, že jsme museli vyměnit převodovku. Pak jsme se rozhodli také vyměnit motor a startovat z pitlane, ale měli jsme nazuté špatné pneumatiky a s penalizací byl můj závod víceméně u konce. Těším se na Singapur, protože horší to už být nemůže.“

Giovinazzi na bodech

Giovinazzi dovezl svou alfu romeo na devátém místě. „Pro Itálii to byl dnes pozitivní den,“ řekl Giovinazzi.

„Chci věnovat dva body všem Tifosim zde. S výsledkem jsem spokojený a jsem také rád, když vidím Ferrari udělat svým vítězstvím pro naši zemi něco velmi speciálního.“

„Je skvělý pocit bodovat jako jediný italský jezdec v mém domácím závodě. Startovat na měkkých a přezout na střední se ukázalo být nejlepší strategií, ale musel jsem udělat maximum, abych za sebou udržel mclaren Norrise. Byl to těžký závod, ale naše práce byla odměněna, zejména po Spa. Musíme takhle pracovat dál a bojovat. Jsem rád za všechny v týmu a za všechny své fanoušky.“

