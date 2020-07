Na Hamiltona jsem dnes neměl, přiznal Verstappen

V deštěm poznamenané kvalifikaci byl Verstappen Hamiltonovým největším soupeřem. Ve svém posledním pokusu v Q3 přitom zlepšil svůj první sektor. V 6. a 8. zatáčce musel korigovat začínající smyk. V závěru kola navíc dostihl Vettelovo ferrari, které v předposlední zatáčce najíždělo do boxů. Verstappen se mu chtěl vyhnout, jeho vůz však byl nedotáčivý a nakonec se roztočil.

Kvůli silnému dešti si ani Verstappen nebyl jistý, kdo je na trati před ním. „Myslím, že to byl Seb mířící do boxů. Dokonce (v dešti) ani nevidíte barvu auta. Byl jsem kvůli tomu nedotáčivý a vyjel jsem trochu mimo. Na výjezdu jsem najel na obrubník a pak ztratil kontrolu. Do poslední zatáčky jsem tedy jel bokem, nicméně to kolo nebylo dobré na to, abych Lewise porazil,“ řekl Verstappen.

Poslední část kvalifikace přitom byla podle Verstappena nejnáročnější, jelikož na konci Q2 déšť zesílil.

„Celkově to byla dobrá kvalifikace, jen Q1 byla náročná. Nic jste neviděli, museli jste ubrat a nechat si prostor, abyste mohli odjet kolo. V celé Q1 jsem neměl volné kolo, ale bylo to dobré,“ popsal.

„Je to těmito auty, s těmi velkými pneumatikami je to neuvěřitelné. Když jste do šesti sekund za autem před vámi, nic nevidíte. Ale šlo to dobře, v Q2 to bylo stejné. Ke konci ale začalo více pršet a druhý sektor byl okamžitě zrádnější. V posledních dvou nebo třech kolech jsem se proto nemohl zlepšit.

„Q3 byla velmi těžká, alespoň pro mě. Byla tam spousta stojící vody. Ztratil jsem spoustu přilnavosti a necítil jsem se tak dobře jako v Q1 a Q2, být druhý je ale dobré.“

Albon si polepší

Druhý pilot Red Bullu Alexander Albon obsadil v kvalifikaci sedmé místo. Na roštu však jednu pozici vydělá díky penalizaci Landa Norrise z McLarenu a posune se tak do třetí řady.

„Rozhodně to z mojí strany mohlo být lepší, byla to moje chyba. V posledním kole jsem vyjel mimo, když trať zrychlovala, mohl jsem být třetí. Minulý víkend jsem byl zřejmě spokojenější s vyvážením vozu,“ řekl Albon.

„Jak jsme viděli minulý týden, naše závodní rychlost je dobrá. Budeme muset přijít s chytrou strategií, jelikož po minulé neděli všichni vědí, co mají zítra očekávat, takže uvidíme, co dokážeme.“