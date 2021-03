Na Hamiltona během testů zapůsobily výkony tří týmů

Na sedminásobného mistra světa udělaly svou rychlostí, kterou ukázaly při probíhajících testech v Bahrajnu, dojem tři týmy.

„Je celkem působivé vidět rychlost některých dalších týmů. Myslím, že Red Bull vypadá obzvlášť silně. Je skvělé vidět také silný McLaren a Renault (Alpine). Jsem nadšený, protože to znamená větší zábavu,“ říká Hamilton.

Naopak Mercedes, ačkoliv Valtteri Bottas v sobotu zajel nejrychlejší čas, se v prvních dvou dnech potýkal s problémy.

V pátek museli mechanici Mercedesu vyměnit převodovku a jezdci si stěžují na nestabilní zadní část monopostu W12. Hamilton se ale nenechává problémy znervóznit.

„Neztrácím čas obavami, které vás odrazují od hledání řešení. Tvrdě pracujeme a soustředíme se, abychom zvládli to malé množství testování, které máme k dispozici. Snažíme se být co nejefektivnější,“ dodává.

„Myslím ale, že je lepší, když to nejde hladce. Je lepší, když to nejde hladce teď a půjde to dobře, jakmile začneme závodit. Tohle je pro nás skvělá doba pro zjištění problémů. Nikoho to nijak zvlášť neznepokojuje. Jsme tým, který vyhrál několik mistrovství světa a víme, jak se spojit a soustředit se na naši práci.“

Hamilton usedl za volant pro nedělní odpolední část poté, co Bottas zvládl 84 kol a zajel sedmý čas.

„Sednu si s inženýry a promluvíme si o tom, kde začneme. Sledoval jsem Valtteriho dnes a včera večer při jízdách. Teď, když se vítr uklidnil, jsou podmínky trochu jiné. Myslím, že od té bouře se podmínky na trati zlepšily,“ dodal Brit na tiskové konferenci během přestávky na oběd.