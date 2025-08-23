Na film F1 se už můžete podívat také z pohodlí domova

Natáčení filmu F1 probíhalo přímo v rámci některých závodních víkendů Formule 1. Na snímku Brad Pitt jako Sonny Hayes. Foto: Getty Images / Joe Portlock

Na startovním roštu byl s trochou nadsázky 11. tým, který má ve filmu název Apex Grand Prix team (APXGP). Foto: Activepictures / Jiří Křenek

S výjimkou závodění na trati se jezdci a tým účastnili prakticky všeho. Na snímku jsou jezdci APXGP na startovním roštu s ostatními jezdci F1 během hymny pořadatelské země. V tomto případě jde o Grand Prix Abú Dhabí 2024.  Foto: Activepictures / Jiří Křenek

Jezdci APXGP na startovním roštu. Na snímku je také Oscar Piastri. Foto: Activepictures / Jiří Křenek

Tým APXGP měl vlastní garáž. Sonny Hayes jezdí s číslem 7, což by ale ve skutečnosti asi nemohl. Startovní číslo měl dříve Kimi Räikkönen ale po jeho odchodu se uvolnilo. V roce 2025 ho měl Jack Doohan. Film se však začal natáčet dříve, takže to můžeme scénáristům odpustit.  Foto: Activepictures / Jiří Křenek

Joshua „Noah“ Pearce jezdí s číslem 9, které je volné. V minulosti s tímto číslem jezdil Marcus Ericsson a následně ruský pilot Nikita Mazepin, který přišel o sedačku po vypuknutí ruské agrese vůči Ukrajině.  Foto: Activepictures / Jiří Křenek

Po kvalifikaci nebo závodě dávají jezdci rozhovory. Na snímku je také dnes už bývalý jezdec F1 Daniel Ricciardo Foto: Activepictures / Jiří Křenek

Vůz Apex GP na startovním roštu Velké ceny Velké Británie 2023 Foto: Activepictures / Jiří Křenek

Boxová zeď  Foto: Activepictures / Jiří Křenek

Pneumatiky v zahřívacích dekách v boxech APXGP Foto: Activepictures / Jiří Křenek

Mechanici týmu APXGP Foto: Activepictures / Jiří Křenek

Boxová zeď týmu Apex GP Foto: Activepictures / Jiří Křenek

Boxová zeď týmu Apex GP Foto: Activepictures / Jiří Křenek

Ve F1 máme 10 týmů, takže Apex GP byl fakticky jedenáctým týmem. Jedním z jeho sponzorů byla firma Tommy Hilfiger. Její logo najdeme třeba zde na předním křídle (nahoře). V roce 2026 vstoupí do F1 skutečný 11. tým – Cadillac, který jako prvního sponzora oznámil firmu Tommy Hilfiger!  Foto: Activepictures / Jiří Křenek

Skutečný startovní rošt na Velkou cenu Velké Británie 2023. Tým Apex GP je na konci.  Foto: Activepictures / Jiří Křenek

Fanoušci APXGP Foto: Activepictures / Jiří Křenek

Souboj jezdců APXGP Foto: Activepictures / Jiří Křenek

Vůz APXGP probrzdil při nájezdu do zatáčky Foto: Activepictures / Jiří Křenek

Sonny Hayes a Joshua Pearce v Abú Dhabí 2024 Foto: Activepictures / Jiří Křenek

Sonny Hayes Foto: Activepictures / Jiří Křenek

Vozy APXGP Foto: Activepictures / Jiří Křenek

Kamera v akce Foto: Activepictures / Jiří Křenek

Sonny Hayes Foto: Activepictures / Jiří Křenek

Sonny Hayes na startovním roštu. Jezdci také na startovním roštu poskytují rozhovory médiím Foto: Activepictures / Jiří Křenek

Garáž týmu Apex GP na okruhu v Silverstonu Foto: Activepictures / Jiří Křenek

Sonny Hayes s jezdci McLarenu Foto: Activepictures / Jiří Křenek

Vůz Apex GP na startovním roštu Velké ceny Velké Británie 2023 Foto: Activepictures / Jiří Křenek

Brad Pitt se členy týmu Ferrari Foto: Getty Images / Clive Mason

Detail na vůz Apex GP Foto: Activepictures / Jiří Křenek

Start vozu na okruhu v Silverstonu (Grand Prix Velké Británie) Foto: Activepictures / Jiří Křenek

Sonny Hayes a Joshua Pearce Foto: Activepictures / Jiří Křenek

Boxová zeď týmu Apex GP Foto: Activepictures / Jiří Křenek

Vůz APXGP Foto: Activepictures / Jiří Křenek

Vůz APXGP Foto: Activepictures / Jiří Křenek

Vozy APXGP Foto: Activepictures / Jiří Křenek

APXGP v Silverstonu Foto: Activepictures / Jiří Křenek

Natáčení filmu F1 Foto: Activepictures / Jiří Křenek

Garáž týmu Apex Foto: Activepictures / Jiří Křenek

Na film F1 se už můžete podívat také z pohodlí domova

Petr Kubala
23. srpna 2025

Od premiéry filmu F1 uplynou brzy dva měsíce. Postupně se tak z kin přesouvá na online platformy.

F1 Movie zaznamenal velký úspěch. Celosvětově už vydělal 600 milionů dolarů. Postupně se z kin přesune na online platformy. 

Producentem je Apple, takže asi nepřekvapí, že se nejdříve objeví právě tam. Pokud máte předplatné Apple TV, tak si budete muset ještě počkat. Film si ale už můžete koupit nebo půjčit. 

Stačí otevřít aplikaci Apple TV, přejít na Obchod (nebo na Hledat) a najít Film F1. 

K dispozici jsou dvě možnosti – film si můžete koupit za 399 Kč nebo vypůjčit za 329 Kč.

Pokud si film jen půjčíte, máte na jeho přehrání 30 dnů. Jakmile ho ale pustíte, máte k dispozici už jen 48 hodin.

Film je ve 4K v originálním znění a s českými titulky. 

Pro sledování filmu potřebujete účet u Apple TV, ale nemusíte vlastnit zařízení od Apple. Stačí využít aplikaci Apple TV. Na PC s Windows lze stáhnout v Microsoft Store a dostupná by měla být také ve většině chytrých televizí. 

Podle webu filmtoro.cz je možné F1 Movie zakoupit také na platformě Rakuten. Cena je ale o něco vyšší a chybí bonusy. 

