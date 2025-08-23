Na film F1 se už můžete podívat také z pohodlí domova

Od premiéry filmu F1 uplynou brzy dva měsíce. Postupně se tak z kin přesouvá na online platformy.
F1 Movie zaznamenal velký úspěch. Celosvětově už vydělal 600 milionů dolarů. Postupně se z kin přesune na online platformy.
Producentem je Apple, takže asi nepřekvapí, že se nejdříve objeví právě tam. Pokud máte předplatné Apple TV, tak si budete muset ještě počkat. Film si ale už můžete koupit nebo půjčit.
Stačí otevřít aplikaci Apple TV, přejít na Obchod (nebo na Hledat) a najít Film F1.
K dispozici jsou dvě možnosti – film si můžete koupit za 399 Kč nebo vypůjčit za 329 Kč.
Pokud si film jen půjčíte, máte na jeho přehrání 30 dnů. Jakmile ho ale pustíte, máte k dispozici už jen 48 hodin.
Film je ve 4K v originálním znění a s českými titulky.
Pro sledování filmu potřebujete účet u Apple TV, ale nemusíte vlastnit zařízení od Apple. Stačí využít aplikaci Apple TV. Na PC s Windows lze stáhnout v Microsoft Store a dostupná by měla být také ve většině chytrých televizí.
Podle webu filmtoro.cz je možné F1 Movie zakoupit také na platformě Rakuten. Cena je ale o něco vyšší a chybí bonusy.