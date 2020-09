Na DTM mohou poprvé fanoušci, Kubicu trápí akcelerace

Na německém Lausitzringu před čtrnácti dny ukončil roční neporazitelnost Audi v DTM Lucas Auer za volantem BMW, přesto jsou to stále jezdci značky se čtyřmi propojenými kruhy ve znaku, kteří vládnou v pořadí šampionátu.

Na čele jezdeckého žebříčku je po šesti závodech Švýcar Nico Müller, který vyhrál první tři podniky v řadě a následně ještě přidal dvě druhá místa. Müller má aktuálně na svém kontě 133 bodů.

Švýcarův kolega z rodiny továrních jezdců Audi a úřadující šampion DTM Němec René Rast zatím vyhrál dva závody a jednou skončil třetí. Na Müllera z druhého místa průběžného pořadí ztrácí 36 bodů.

Kubicovo trápení

Nováčci Fabio Scherer a Robert Kubica. To jsou po šesti závodech roku 2020 jediní dva jezdci bez jediného bodu na kontě.

Polský bývalý pilot formule 1 se za volantem svého BMW M4 Turbo DTM francouzské soukromé stáje ART potýká se špatnou rychlostí v kvalifikacích i v závodech. Po víkendu na Lausitzringu se Kubica rozpovídal o tom, proč zatím se svým týmem není konkurenceschopný.

„Jedním z problémů je akcelerace vozu. 90 % mé ztráty v kvalifikaci se utvoří na rovinkách. A to není proto, že bych pozdě šlapal na plynový pedál. Prostě ztrácíme v akceleraci,“ uvedl Polák pro Przeglad Sportowy.

„Kvůli ztrátám na rovinkách jsme nuceni vůz odlišně nastavovat, později během závodu to ale stejně moc nepomáhá, protože postrádáme také přilnavost. S novými pneumatikami tento problém částečně zmizí, v jízdě na delší vzdálenost ale ne.“

Dosud nejlepším Kubicovým výsledkem v debutové sezoně v DTM jsou dvě třináctá místa z prvního ze dvou závodních víkendů na Lausitzringu. S pneumatikami se polský závodník potýkal téměř během každého závodu.

„Pneumatiky se začínají rychle opotřebovávat a auto se častěji dostává do smyku. Je to zjevné i na pohled, nejedná se jen o mé pocity.“

„Pokud bychom naše BMW nastavili jako tovární vozy, tak by to nepomohlo. A pokud by ostatní zvolili mé nastavení, tak by se daleko nedostali. To naznačuje, že něco není v pořádku.“

Kubicovo kvalifikační maximum je jedenácté místo, vylepšit tento osobní rekord může už v sobotu, kdy je po pátečních trénincích na programu první kvalifikace a první závod. Kompletní program závodního víkendu naleznete níže.

Sobotní kvalifikace živě na YouTube od 10:35, PP Sport 5.

Sobotní závod živě od 13:33 na Sport 5.

Nedělní kvalifikace živě na YouTube od 10:10, PP Sport 5.

Nedělní závod živě od 13:33 na Sport 5.