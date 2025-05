Na boxové zídce nespíme a ani nepopíjíme pivo, odmítá Vasseur komunikační problémy

Komunikace mezi Lewisem Hamiltonem a jeho závodním inženýrem Riccardem Adamim budila v Monaku rozpaky. Šéf Ferrari Frédéric Vasseur však odmítá, že by mezi nimi byly jakékoliv tenze.

Proces adaptace Lewise Hamiltona na prostředí u Ferrari stále probíhá, což zahrnuje i zvykání si na spolupráci s jeho novým inženýrem Riccardem Adamim.

Spolupráce mezi Hamiltonem a Adamim však zatím vyvolává otázky. Hned několik nesouladů v tomto ohledu přinesla nedávná GP Monaka.

Hamilton nejprve v kvalifikaci obdržel od Adamiho nesprávnou informaci, že za ním jedoucí Max Verstappen není v rychlém kole a že mu tedy nemusí ubýhat, avšak opak byl pravdou, za což pilot Ferrari obdržel penalizaci v podobě ztráty tří startovních pozic.

Ideální pak zjevně nebyla souhra Hamiltona a Adamiho ani v závodě, který Hamilton dokončil jako pátý se ztrátou 51 sekund na vítěze.

Šlo například o moment, kdy se Hamilton svého inženýra ptal, zda na skupinu před sebou stále ztrácí kolem jedné minuty, přičemž se mu dostalo odpovědi, v níž mu Adami popsal, na jakých pneumatikách jedou Leclerc a jezdci McLarenu. Brit se nakonec odpovědi dočkal až na druhý pokus.

Rozpaky pak budila i komunikace po dojezdu velké ceny, kdy Adami nejprve Hamiltonovi oznámil, že dojel pátý s tím, že hodně času ztratil v provozu a že to budou muset prozkoumat. Zároveň mu standardně připomněl, aby nabral žmolky na pneumatiky (kvůli bezpečnému dosažení váhového limitu vozu).

Na to Hamilton reagoval poděkováním, avšak následně se další reakce nedočkal, a tak se zeptal:

„Jsi na mě naštvaný, nebo tak něco?“

Podle všeho se pak jezdec Ferrari žádné odezvy nedočkal ani poté.

Šéf Ferrari Frédéric Vasseur nicméně jakékoliv tenze mezi sedminásobným mistrem světa a jeho inženýrem popřel.

„Jde o to, že když se jezdec na něco zeptá mezi první a třetí zatáčkou (v Monaku), musíme s odpovědí počkat, až dojede do tunelu, abychom s ním nemluvili během zatáček,“ uvedl Vasseur, kterého cituje Autosport, ke komunikaci Hamiltona a Adamiho v průběhu závodu.

„Není to tak, že bychom spali, nebo kvůli tomu, že bychom si na boxové zídce dávali pivo. Je to proto, že jsme s jezdci domluveni na tom, ve kterých místech na ně můžeme mluvit. Nejde o žádné tenze, pokud se jezdec na něco zeptá, a to ve chvíli, kdy jede mezi zdmi rychlostí 300 km/h a je pod tlakem,“ dodal šéf Ferrari.