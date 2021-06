Na boj o vítězství nebudeme mít rychlost, předvídá sportovní šéf Ferrari

Sportovní ředitel Ferrari Laurent Mekies tvrdí, že tým nevěří, že bude dostatečně rychlý na to, aby vyhrál Velkou cenu Ázerbájdžánu.

„V pátek Red Bull v porovnání s námi při dlouhých jízdách doslova létal. Lewis také. Očekáváme tvrdý boj, protože si myslíme, že nebudeme mít dostatečné tempo na to, abychom bojovali o vítězství. Bude to defenzivní závod.“

Jezdci Ferrari odstartují z prvního a pátého místa. Dobrou zprávou pro ně může být to, že největší soupeř v šampionátu dopadl o dost hůře. Norris odstartuje z 9. místa, Ricciardo ze 13.

Leclerc získal druhé pole position v řadě, i když to monacké mu příliš nepomohlo. Do závodu neodstartoval.

„Byla to velmi složitá kvalifikace,“ přiznal Mekies. „Na městských okruzích, jako je tento, se dají takové záludné kvalifikace očekávat, ale ukázalo se, že to bylo opravdu velmi intenzivní.“

Během kvalifikace zavlály čtyřikrát červené vlajky. „Nemyslím si, že by někdo zajel perfektní kolo. Ale bylo důležité zajet dostatečně dobrá kola, abychom mohli postoupit do další fáze. Charles i Carlos měli velmi dobré tempo. Pravděpodobně lepší, než jaké jsme měli v pátek a v sobotu. Takže je dobré vidět, že tým udělal během víkendu pokrok.“

„Nevím, zda naše přímé tempo bylo na pole position, ale Charles to pak dal na pole position s docela velkou rezervou. A Carlos měl stejné tempo, takže to mohlo dopadnout jakkoli. Mohli jsme mít obě naše auta nahoře nebo se s oběma dostat do třetí řady.“

„Nečekali jsme, že budeme bojovat o pole position a že ji tady na dlouhých rovinkách skutečně získáme. Zvolili jsme poměrně nízkou úroveň přítlaku, takže celkově velmi odlišnou konfiguraci vozu než v Monaku.“