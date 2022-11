Na americkém kontinentu by se mohl jet ještě jeden závod, myslí si promotér GP Mexika

Promotér Velké ceny Mexika si myslí, že by byl prostor ještě pro jeden závod na americkém kontinentu, pokud by se formule 1 rozhodla závodit v další zemi.

V Mexiku se F1 těší velké popularitě. Minulý víkend během tří dnů navštívilo ochozy okruhu bratří Rodríguezů dohromady 397 tisíc diváků, což z Velké ceny Mexika činí jeden z nejvíce navštěvovaných podniků sezóny.

Sousední Spojené státy americké budou přitom od příštího roku hostit tři závody, když se k Austinu a Miami přidá nově Las Vegas.

Po jednom závodě kromě toho hostí také Kanada a Brazílie. V Severní a Jižní Americe tak F1 příští rok dohromady absolvuje šest velkých cen.

A ačkoliv o pořádání závodu F1 má zájem velká řada zemí, podle Alejandra Soberona, výkonného ředitele CIE, která je promotérem závodu v Mexiku, by bylo možné přidat ještě jeden podnik.

„Milujeme soutěžení. Je to dobré, protože vás to udrží ve formě a ve střehu. Tři závody ve Státech předtím vypadaly nemyslitelně. Dnes to vypadá rozumně,“ řekl Soberon.

„Myslím, že Miami bude velmi úspěšné. Viděli jste návštěvnost v Austinu, je to mnohem lepší než v jiných letech, je to silnější závod. A úspěšné jsou i předprodeje ve Vegas. Myslím, že je to dobré pro region a naše časové pásmo.

„S Kanadou, třemi závody (v USA), Mexikem a Brazílií je otázkou, zda je tu místo pro další? Osobně si myslím, že ano. Ale nemusí to jít proti dalšímu závodu ve stejném časovém pásmu. Může to jít proti jinému časovému pásmu. Kdo tedy bude v ohrožení, jak dobrá bude ta nabídka? Bude to velmi zajímavé.“

Formule 1 se příští rok dostane na 24 závodů, což je maximum, které dovoluje Concordská dohoda. Kromě nového závodu v Las Vegas se do kalendáře vrátí podniky v Číně a Kataru.

Vedení F1 proto zvažuje, že některé evropské závody by se mohly každý rok střídat. U Mexika podle Soberona něco takového nepřipadá v úvahu.

„Když máte každý rok vyprodáno a každý rok prodáváte vstupenky rychleji než v předchozím roce, tak je to něco, co jako promotér nechcete zvažovat.

„Proč bych měl mít závod každý druhý rok, když ho mohu mít každý rok? Jsem velmi soutěživý, formuli 1 dávám spoustu dolarů a je to skvělý trh. Mexický trh má hodně společného s úspěchem ve Státech. Hispánci závody milují.

„Pro některé země, které nezvládají financování, je to rozhodně dobrá možnost. Raději bych měl závod jednou za dva roky, než kdybychom neměli závod vůbec.“