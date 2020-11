Na 99,9 % ve F1 příští rok nebudu, říká Grosjean. Podle něj za to může i jeho rok narození

„Myslím, že příští rok určitě nebudu závodit ve formuli 1,“ řekl Grosjean v podcastu The Pink.

„Nikdy neříkej nikdy, ale vypadá to, že startovní rošt je plný a není tam žádné volné místo. Znamená to, že v budoucnu nebudou k dispozici žádné sedačky? Nevím. V tuto chvíli ale vím, že s největší pravděpodobností nebo na 99,9 % nebudu příští rok závodit ve formuli 1.“

Po krátkém debutu s Renaultem v roce 2009 se Grosjean vrátil jako jezdec na plný úvazek o tři roky později. Tým, později přejmenovaný na Lotus, však narazil na finanční potíže. V roce 2016 přešel Grosjean do nového týmu Haas.

„Možná mě jen mrzí, že Lotus v roce 2014 zkrachoval. Po skvělém roce 2013 jsme byli na správné cestě. V té době jsem nedostal nabídku od žádného špičkového týmu. Kimi šel do Ferrari a já jsem zůstal v Lotusu a šli jsme dolů. Je velmi těžké se vzpamatovat, když jste byli v týmu, který je blízko zadní části pole.“

„Pak jsem přijal výzvu Haas, což byla také skvělá zkušenost,“ pokračuje Grosjean. Začátek v Haasu byl podle něj dobrý, ale v posledních dvou letech už to tak dobré samozřejmě není.

„Ano, udělal jsem chyby. Někdy jsem mluvil příliš mnoho, ale vždy říkám, co cítím. Když se mýlím, tak to pak přiznám. Vím, že jsem mohl vyhrát několik závodů. Nelituji, že jsem nevyhrál závod, protože vím, že pokaždé, když jsem měl šanci, tak jsem se snažil, jak jsem mohl a udělal jsem všechno, co jsem mohl. Řekl bych, že možná jediné, čeho lituji, že jsem po roce 2013 nedostal šanci mít auto, které by bylo konkurenceschopné.“

Francouz si myslí, že měl možná smůlu v načasování a do formule 1 přišel ve špatnou dobu.

„Pokud o tom přemýšlím, tak je možné, že nebylo dobré být v generaci 86 / 87. Paul di Resta, Nico Hülkenberg, já, částečně Sébastien Buemi. Všichni jsme přišli v době, kdy byly obsazeny sedačky ve špičkových týmech. Starší jezdci ještě neopustili formuli 1 a mladí přišli až poté a my jsme tak nějak nikdy nedostali šanci. Je to tak, jak to je. Není toho moc, co byste mohli ovlivnit.“

„Být 10 let ve formuli 1 bylo neuvěřitelné a myslím, že jsem dosáhl toho, čeho jsem chtěl. Je zřejmé, že vždy chcete být mistrem světa, ale zjistíte, že bez správných nástrojů nemáte žádnou šanci.“

„Doufejme, že se to v budoucnu změní, protože si myslím, že by byla formule 1 lepší, kdy v ní nedominoval jen jeden tým, který odvádí neuvěřitelnou práci, naprosto úžasnou, ale ze závodního hlediska je to trochu smutné, protože pro ostatní jsou příliš silní.“