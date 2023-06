(N E) K O N Z I S T E N C E. Vítězové a poražení z Velké ceny Španělska 2023

Velmi oblíbeným slovem ve formuli 1 je „konkurenceschopnost“ a jeho varianty. V Barceloně (a nejen tam) ho ale zastínilo jiné slovo... „nekonzistentní“.

Vítězové V motorsportu je důležité především dojet. Ve Velké ceně Španělska se to povedlo všem, což se stalo jen párkrát v historii F1. Více se k tomu vrátíme v tradičním přehledu statistik. Na stupně vítězů se dostal Max Verstappen a oba jezdci Red Bullu. Nejrychlejší zastávku měl Red Bull. Sergia Péreze přezul za 2,07 sekundy, což byla nejrychlejší zastávka letošní sezóny. Vítězové Max Verstappen

Mercedes

Kuan-jü Čou

Alpine

Max Verstappen Máme už Verstappenovi pogratulovat k titulu? Bohužel (z pohledu fanouška a sezóny) asi ano. Je možné, že Mercedes zlepší svůj vůz natolik, že dokáže vyhrát nějaký ten závod, ale na dostihnutí Verstappena je asi pozdě. Verstappen nemohl být na Katalánském okruhu dominantnější. V podstatě jel ve vlastní kategorii. Kromě první části kvalifikace, ve které zůstal ke konci v boxech, vyhrál úplně vše a získal svůj třetí grand slam – pole position, vítězství v závodě, vedení ve všech kolech závodu a nejrychlejší kolo závodu.

Foto: Getty Images / Mark Thompson

Mercedes Mercedesu nevyšla kvalifikace, což v sobotu přiznal i Toto Wolff, který věřil v první řadu. O to působivější byl výkon v závodě, kde byl Mercedes jasně druhý nejrychlejší. Na Verstappena by to nestačilo ani v případě, že by oba jezdci startovali hned za ním. Druhé a třetí místo v cíli závodu tak bylo maximem. Uvidíme, zda to byla jen jedna (skoro)letní vlaštovka, nebo se Mercedes stal druhým týmem nejen v Poháru konstruktérů ale také na trati.

Foto: Getty Images / Adam Pretty

Kuan-jü Čou Kuan-jü Čou dokázal podruhé v sezóně bodovat a opět z toho bylo deváté místo. V Melbourne to však bylo po chaotickém závodě. Tentokrát to bylo zcela zasloužené a navíc v závodě, který všichni dokončili. Z hlediska počtu bodů se tak vyrovnal Bottasovi. Velmi vyrovnané je to také z pohledu kvalifikačních výsledků obou jezdců.

Foto: Getty Images / Peter Fox

Alpine Hodně jsme přemýšleli, zda Alpine zařadit mezi vítěze, nebo ho poslat do neutrálních vod. V Monaku tým zásluhou Ocona ochutnal šampaňské a získal nejvíce bodů za hodně dlouhou dobu. Ve Španělsku byl Gasly v kvalifikaci čtvrtý, ale srazila ho penalizace za blokování soupeřů. Ocon byl v kvalifikaci sedmý. Po startu ze sedmého a desátého místa si v závodě Ocon pohoršil o jednu pozici a Gasly zůstal na svém. Jsou to další body do šampionátu, které jsou o to cennější, že Mclaren podobně nadějné startovní pozice v bodový zisk neproměnil. Alpine tak upevňuje své postavení v Poháru konstruktérů...

Poražení Závod tentokrát dokončili všichni jezdci. Poražení: Sergio Pérez

Ferrari

McLaren

Aston Martin

Júki Cunoda

Nico Hülkenberg

Sergio Pérez Sergio Pérez nemá v čase na kolo na Verstappena. Kromě toho má ale ještě jeden problém – nekonzistentnost. V Monaku chyboval v kvalifikaci a na body se nedostal. Podobně na tom byl ve Španělsku, kde se ale dalo předjíždět, a tak to dotáhl pod stupně vítězů. Minimalizace škod, ale jen částečná. Skoro bychom se vsadili, že Verstappen by po startu ze stejné pozice dojel na pódiu. V posledních dvou závodech získal Pérez 12 bodů, Verstappen 51.

Ferrari Kdyby měli Mercedes a Ferrari dítě, mohlo by možná porazit Red Bull. Ferrari je dobré v kvalifikaci, ale špatné v závodě. Mercedes je na tom obráceně. Minimálně v Barceloně tomu tak bylo, ale platí to i celkově. Leclerc nepostoupil z první části. Stěžoval si na zadní část vozu, kterou budou nyní v Maranellu chytré mozky zkoumat, ale je docela dost možné, že nic konkrétního nenajdou. Ferrari přiznává, že trpí nekonzistentností, ale přesnou příčinu nezná. Leclerc byl trochu za exota. Z boxů odstartoval jako jediný na tvrdých pneumatikách. Je to jedna z možností, jak k závodu přistoupit – nasadit tvrdou a zůstat na trati déle. Leclerc se ale na bílých pneumatikách trápil a stavěl jen o kolo později než Sainz, který startoval na měkkých, a o dost později než Hamilton či Verstappen. Monačan nakonec nebodoval. Pokud se bude jednou vybírat nejhorší závod Leclerca v kariéře, bude Velká cena Španělska 2023 určitě ve hře. Sainz dokázal získat první řadu, ale v závodě nestačil na jezdce Mercedesu a Péreze.

Foto: Getty Images / David Ramos

McLaren Je těžší být fanouškem Ferrari, nebo McLarenu? Nemyslíme teď Barcelonu, ale posledních mnoho let. Norris zazářil v kvalifikaci a získal třetí místo. Bylo zřejmé, že pódiové umístění neudrží, ale mohly z toho být alespoň body. Pro Norrise ale závod fakticky skončil v prvním kole, když si poškodil přední křídlo při souboji s Hamiltonem. Norris byl po skončení závodu hodně skeptický. McLaren je podle něj pomalý a na bodech by nedojel ani bez kolize. Brit na to po prvním kole šel podobně jako Leclerc a nasadil tvrdé pneumatiky. Výsledek byl také podobný Leclercovi. Nefungovalo to. Před Monakem měl McLaren stejný počet bodů jako Alpine. Francouzský rival má ale o dva závody později více než dvojnásobek (17 versus 40 bodů).

Foto: Getty Images / Mark Thompson

Aston Martin Aston Martin přišel o druhé místo v šampionátu a je otázkou, zda také nepřišel o post druhého nejrychlejšího vozu v neděli. Alonsovi nevyšla kvalifikace, ve které si poškodil podlahu a poprvé v sezóně byl poražen svým týmovým kolegou. V závodě to ale také nebylo dobré – snad až v posledním stintu. „Myslím, že kdybychom startovali druzí, bylo by těžké udržet Mercedes za sebou v úvodní fázi závodu, prvních 15 kol,“ řekl Mike Krack. „Myslím si, že někdy jsme byli o 5 až 6 nebo dokonce o 7 desetin pomalejší. To je něco, co musíme pochopit.“ Podle Astonu Martin byla dobrá až jízda na tvrdých pneumatikách. Data z úvodu závodu (do zastávky Strolla) potvrzují, že zelené monoposty po pár kolech začaly v čase na kolo na mercedesy ztrácet. No jo... nekonzistence! Časy na kolo Kolo Alonso Stroll Hamilton Russell 2 1:21.792 1:20.967 1:21.678 1:21.934 3 1:21.574 1:20.868 1:20.839 1:21.637 4 1:20.717 1:20.996 1:20.962 1:21.087 5 1:21.289 1:20.854 1:20.755 1:20.975 6 1:21.631 1:21.033 1:20.99 1:21.330 Průměr 1:21.40 1:20.94 1:20.98 1:21.39 7 1:22.087 1:20.883 1:20.488 1:20.516 8 1:21.776 1:22.382 1:20.478 1:21.159 9 1:21.350 1:21.360 1:20.812 1:21.032 10 1:21.340 1:21.263 1:20.710 1:21.255 11 1:21.575 1:21.371 1:20.646 1:20.747 12 1:21.291 1:21.310 1:20.504 1:21.264 13 1:21.325 1:21.364 1:20.55 1:20.872 Průměr 1:21.53 1:21.42 1:20.59 1:20.97 Ke konci závodu dojel Alonsa Strolla, na kterého nezaútočil. Aston tak dovezl do cíle oba vozy na bodech a minimalizoval škody. Také proto to podle týmu „nebyla katastrofa“. Svůj balík vylepšení má tým nasadit v Kanadě a ve Velké Británii. PS: Pozitiva? Forma Lance Strolla a souboj Fernanda Alonsa s Oconem. Trochu připomněl památný souboj Schumachera a Barrichella z Hungaroringu v roce 2010, kde to ale bylo kvůli zdi ještě mnohem drsnější... Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený FORMULA 1® (@f1)

Júki Cunoda Cunoda je dobrým příkladem, že mezi vítězi a poraženými je někdy hodně tenká hranice. Je vůz ze středu pole, který startuje třetí a dojede osmý vítěz, či poražený? Ztráta pozic zamrzí, ale body jsou body! Ale to je jen hypotetický příklad. Cunoda v závodě nebodoval poté, co mu stewardi udělili penalizaci za souboj s Čouem, při kterém čínského jezdce vytlačil z tratě. Cunoda dojel 12. Druhá chyba ve dvou závodech (ačkoliv v Monaku si stěžoval na brzdy). Ale Cunoda tam prostě je. Japonec má neuvěřitelnou konzistenci a v každém závodě bojuje na hraně první desítky mezi vítězi a poraženými.

Foto: Getty Images / Peter Fox