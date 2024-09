Myslím, že pneumatikám nerozumí ani lidé, kteří je vyrábí, říká naštvaný Russell

George Russell měl projet cílem na pátém místě. V závěru ale došlo ke kolizi Péreze a Sainze, která Brita vynesla na stupně vítězů.

„Byl to zvláštní závod,“ řekl Russell po závodě oficiálnímu kanálu F1. „V první polovině závodu jsem ztrácel 1,5 sekundy. Posledních 20 kol jsem byl o sekundu rychlejší než Oscar a Charles a o tři desetiny rychlejší než Max, Checo a Carlos.“

„Je to stejný okruh, stejný jezdec, stejné auto – jen jsme přešli ze žlutě značených pneumatik na bílé. Upřímně řečeno, je to vlastně docela k vzteku, že se to takhle mění. Nejde jen o Mercedes, ale o každý tým a každého jezdce. V jednom tréninku jste rychlí, v dalším už ne. A mění se jen jedna věc.“

„Myslím, že ani lidé, kteří pneumatiky vyrábějí, jim nerozumějí. Podle mě bychom měli asi znovu vést vážné rozhovory o tom, co se děje, protože máme 2000 lidí, kteří pracují do roztrhání těla, aby dodali nejrychlejší auto. Dvacet kol jsme měli auto, které pohodlně bojovalo o vítězství, dalších dvacet kol jsme měli auto, které pravděpodobně nemělo být na bodech – a jediný rozdíl je v pneumatikách. A tohle opravdu není dobré.“