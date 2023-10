Myslím, že je to skvělé, říká Hamilton o příchodu týmu Andretti

Lewis Hamilton by byl rád, pokud by se na startovním roštu objevil jedenáctý tým.

Lawrence Stroll řekl, že formule 1 dnes funguje dobře a další tým není potřeba. Je to sice názor majitele Astonu Martin, ale velmi podobně mluví také ostatní. Týmy se nechtějí dělit o peníze z komerčních práv.

Jezdci na to mají trochu odlišný názor.

„Myslím, že je to skvělé,“ řekl Lewis Hamilton na dotaz Motorsport.com o týmu Andretti. „Vždy jsem měl pocit, že na startovním roštu nemáme dostatek vozů.“

„Určitě se najdou lidé, kteří nebudou rádi, že jsem je podpořil, ale myslím, že je to skvělé.“

„Je to příležitost pro vznik většího počtu pracovních míst, jsou k dispozici další dvě místa pro případnou jezdkyni. Otevírá to více možností a myslím, že to bude pro závod napínavější.“

„Samozřejmě nejsem vlastníkem týmu, ale chápu je,“ řekl Max Verstappen. „Musím říct, že vše, co jsem zatím viděl, plus jejich partneři a jméno, dokazují jejich profesionalitu. Podle mě by to bylo pěkné, protože to otevírá příležitost novým jezdcům. Ale chápu i pohled týmů, že to odmítají. Je to ošemetné a těžké.“

„FIA, týmy a samozřejmě FOM mají více informací o tom, jak je jejich zájem vážný a jak dobře je vše připraveno. Proto to nebude snadné rozhodnutí.“

Fernando Alonso, který jel za Andrettiho v roce 2017 v Indy 500, řekl, že podpoří názor svého týmu.

„Je to skvělý tým, znám Michaela a samozřejmě by to bylo skvělé jméno pro F1,“ řekl Alonso. „Ale jsou tu jiní lidé, kteří mají na starosti tento druh rozhodnutí, nejprve FIA a pak FOM a také týmy.“

„Nevím přesně, co říct. Ať je konečné rozhodnutí jakékoli, bude v pořádku. Mám rád Michaela a jeho organizaci. Ale rozumím i jiným věcem a budu také podporovat jakoukoli pozici Astonu Martin a budu spokojený s jakýmkoliv rozhodnutím.“