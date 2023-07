Myšlenky na odchod z McLarenu jsem ani po špatném vstupu do sezony neměl, tvrdí Norris

Lando Norris prohlásil, že ani po špatném vstupu do letošní sezony neuvažoval o tom, že by opustil McLaren.

McLaren do letošní sezony rozhodně nevstoupil tak, jak by si představoval. Na první body si musel počkat až do třetího závodu a trápení následovalo i poté.

Během GP Rakouska však přišel velký zlom. Britský tým nasadil první větší balíček s vylepšeními vozu a ten zafungoval na jedničku. Stejně tak vyšlo McLarenu nasazení i dalších novinek v Británii a v Maďarsku, což dokonce vedlo k tomu, že Lando Norris dojel dvakrát za sebou druhý, zatímco nováček Oscar Piastri si připsal dva výsledky v první pětce.

Velký vzestup formy McLarenu přirozeně těší oba piloty, především pak Norrise, který je již delší dobu čekatelem na techniku, se kterou by pravidelně mohl atakovat nejvyšší příčky.

Norris, který má s McLarenem smlouvu do konce sezony 2025, byl na začátku letošního ročníku výkonností svého vozu viditelně frustrován. Nyní však uvedl, že ani kvůli tomu neuvažoval o tom, že by britskou stáj předčasně opustil.

„Byly to frustrující a těžké časy, ale nikdy jsem si nemyslel, že je tohle místo, kde nechci být,“ uvedl Norris, kterého cituje web Crash.net.

„Vždy je velkou úlevou, když se dostanete z obtížné situace. I kdyby byl náš pokrok poloviční, stále bychom to viděli pozitivně. Krok byl ale ještě větší, než jsme čekali,“ přiznal britský závodník.

„Je to tedy samozřejmě úleva, ale nejen pro mě, myslím, že i pro celý tým. Dali jsme si na čas, museli jsme zůstat trpěliví. Samozřejmě byly chvíle, kdy jsem si přál, abychom měli konkurenceschopnější auto. Vždy jsem ale byl velmi šťastný, že mohu být s týmem, ve kterém jsem. Stále věřím, že McLaren je schopen dosáhnout svých i mých cílů. Tím mám na mysli vyhrávat závody a šampionáty,“ dodal Norris.