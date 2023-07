Myslel jsem, že mi safety car pomůže, říká druhý Piastri

Oscar Piastri z McLarenu byl ve sprintu formule 1 v rámci Velké ceny Belgie na několik kol v čele závodu. Cílem ale projel druhý za Maxem Verstappenem.

Silný déšť odložil start podvečerního sprintu a donutil vedení závodu odstartovat jej za safety carem.

Jezdci hlásili zlepšující se podmínky a polovina startovního pole proto zajela pro přechodné pneumatiky hned při restartu. Druzí jezdci z každého týmu zamířili do boxů o kolo později, aby neztratili při zastávce čas.

Piastri byl v první vlně, zatímco vedoucí Verstappen zajel až o kolo později. I tak se ale lídr průběžného pořadí při zastávce lehce zdržel a na trať se vrátil na druhé místo za Piastriho, kterému dřívější zastávka vynesla vedení.

O náskok 1,7 sekundy ale rychle přišel, když na trať vyjel znovu safety car kvůli nehodě Fernanda Alonsa. Krátce po restartu se Verstappen dostal na rovince Kemmel do vedení. Piastri přiznal, že proti němu neměl šanci.

„Snažili jsme se ze všech sil. Zajeli jsme, když zajel safety car. Vedli jsme pár kol, ale Maxovi jsme se nevyrovnali,“ řekl Piastri.

„Myslel jsem si, že mi safety car bude hrát do karet, jelikož to znamenalo méně kol, kdy jsem se musel snažit ho udržet za sebou. Za první zatáčkou (La Source) jsem se podíval a myslel jsem, že jsem měl slušný restart. Podíval jsem se znovu na vrcholu Eau Rouge a on už byl v podstatě na mojí úrovni, na rovince jsem ho za sebou nedokázal udržet.“

Piastri také vyzdvihl zlepšující se výkonnost týmu McLaren, který díky Landu Norrisovi v posledních dvou závodech ve Velké Británii a Maďarsku skončil na stupních vítězů.

„Jsem velmi šťastný, že jsem získal dobré body. Myslím, že až na Maxe byla naše rychlost opravdu silná. Poslední tři víkendy byly velmi výjimečné ve srovnání s tím, na čem jsme byli, takže nemohu dostatečně poděkovat za toto auto. Je mnohem hezčí být tady nahoře. Vedl jsem svá první kola, na tento den nezapomenu.“

Norris šestý

Tři body za šesté místo si ze soboty odváží druhý pilot McLarenu Lando Norris.