Myslel jsem jen na vítězství, řekl Pérez k manévru, kterým se vyřadil ze závodu

Sergio Pérez přiznal, že při útoku do první zatáčky Velké ceny Mexika formule 1, při kterém se střetl s monopostem Charlese Leclerca a kvůli poškození musel po prvním kole odstoupit, myslel jen na vítězství v domácím závodě.

Jezdci Red Bullu Max Verstappen ze třetího a Pérez z pátého místa měli velmi dobrý start a díky větrnému pytli se v dlouhém sprintu do první zatáčky posunuli před piloty Ferrari startující z první řady.

A zatímco Verstappen držel vnitřní stopu, Pérez zaútočil na Leclerca z vnější strany a když zatočil do první pravotočivé zatáčky, střetl se s Leclercovým ferrari.

Pérezův red bull po kontaktu povyskočil a byl výrazně poškozen. Mexičan s ním dokázal dojet do boxů, kde ale odstoupil. Leclerc v závodě pokračoval s drobným poškozením předního křídla.

„Není pochyb o tom, že jsem zklamaný, protože dnes to byla moje příležitost,“ řekl Pérez pro španělský DAZN.

„Měl jsem velmi dobrý start a myslel jsem jen na vítězství v závodě. Nechtěl jsem být jen na stupních vítězů, to jsem byl dva roky v řadě. Viděl jsem příležitost a šel do toho. S odstupem vidím, že jsem zariskoval, ale kdybych to zvládl, vyjížděl bych z první zatáčky jako lídr.“

Pérez podle svých slov nečekal, že se Leclerc udrží na vnitřní straně a doufal, že jej dokáže v první zatáčce objet vnějškem.

„Nečekal jsem, že Charles bude brzdit tak pozdě, když byl tím autem uprostřed. Měl mnohem menší rezervu než Max, který byl na vnitřku, a já byl ten, kdo mohl brzdit nejpozději, protože jsem byl na vnější straně.“

Naděje domácích fanoušků na dobré umístění svého favorita tak rychle vyhasly.

„Hodně to za ně bolí, domů ale půjdu v klidu, protože jsem do toho dal úplně všechno. Možná, kdybych dnes skončil na stupních vítězů s vědomím, že jsem měl šanci vyhrát závod... Je to smutné pro všechny lidi, protože jsem jim za každou cenu chtěl dát vítězství,“ uzavírá Pérez.