Mým snem je dostat Haas na pódium, tvrdí Bearman

Olivera Bearmana letos čeká premiérová kompletní sezona ve formuli 1. Angličan by se rád stal prvním pilotem Haasu, který vystoupí na pódium.

Přestože má za sebou 19letý Oliver Bearman již tři velké ceny (jednu z nich absolvoval s Ferrari, zbylé dvě s jeho současným týmem, tedy Haasem), dává smysl na něj pohlížet jako na nováčka.

Mladý Angličan každopádně věří, že se americkému týmu podaří minimálně navázat na loňské výkony, které byly nad očekávání dobré.

„Doufám, že se budu postupně zlepšovat,“ uvedl Bearman v rozhovoru pro Forbes.

„Je těžké stanovit si nějaká očekávání, protože netušíme, jak budou naše výkony v závodech vypadat. Mým snem je ale dostat se s Haasem na stupně vítězů. Doufám proto, že na to budeme mít auto a že budu podávat výkony na dostatečně vysoké úrovni, abychom s týmem vybojovali dobrá umístění,“ nechal se slyšet historicky nejmladší závodník, který kdy usedl v závodě velké ceny do vozu Ferrari.

Pokud by se Bearmanovi podařilo na svůj sen s Haasem dosáhnout, byl by prvním jezdcem stáje, kterému by se mu podařilo pódiové umístění získat.

Brit rovněž věří, že mu k lepším výkonům pomůže i loňská zkušenost, kdy v Singapuru a v Brazílii v kokpitu stáje Haas, která v F1 působí od roku 2016, neplánovaně zaskakoval za Kevina Magnussena.

„Ve chvíli, kdy jsem ty závody absolvoval, jsem už věděl, že za tento tým budu závodit i letos. Byla to skvělá příležitost, jak potrénovat a všechny v týmu poznat,“ dodal Bearman, jehož letošním týmovým kolegou bude Esteban Ocon.