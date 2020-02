My nic, my outsideři. Jak moc Ferrari ztrácí na soupeře?

Vloni po testech bylo Ferrari považováno za favorita. Na Mercedes měla mít stáj z Maranella náskok asi 4 desetin, což je ve světě formule 1 opravdu hodně.

Stejně, jako jsou v politice skutečným testem voličské přízně volby, tak je ve F1 skutečným testem závodní víkend. V Austrálii to vloni dopadlo úplně jinak, než se očekávalo. Někteří se utěšovali tím, že Melbourne je specifickým okruhem. V Bahrajnu vyhrál Leclerc kvalifikaci a vyhrál by i závod, nebýt technických problémů. Na dlouhou dobu to však byl od Ferrari poslední výstřel.

Ferrari v roli outsidera

Za sebou máme zatím jedny testy, které mají s ohledem na stabilitu pravidel a zkrácení délky trochu odlišný vývoj.

Charles Leclerc se nechal slyšet, že Ferrari letos k testům přistupuje jinak. Mattia Binotto zase prohlásil, že je méně optimistický než vloni.

Novinář Leo Turrini, který má v Maranellu velmi dobré kontakty, uvedl, že SF1000 stále trpí neduhy svého předchůdce a aerodynamika vozu nefunguje.

Na druhou stranu víme, že Ferrari jezdilo s nižším výkonem své pohonné jednotky a patrně s větším množstvím paliva. Rozdíly v nejrychlejších kolech tak sice vypadají děsivě, ale z SF1000 skutečně nebude „nový williams“:

Mercedes 1:15.732 (C5)

Red Bull: 17:17.516 (C3)

Ferrari: 1:18.154 (C4)

Ve čtvrtek a pátek proběhly na okruhu závodní simulace, nebo spíše něco, co se jim už blížilo. Hamilton absolvoval tři stinty s 15, 17 a 29 koly. Verstappenovu simulaci přerušily ke konci červené vlajky. Ferrari podobnou plnohodnotnou simulaci závodu zatím nezkoušelo, ale Vettel provedl v pátek delší jízdy s několika stinty, příčemž jeho první stint byl stejně dlouhý jako v případě Hamiltona a Verstappena.

Novinář Mark Hughes si pohrál s časy kol všech tří týmů a sečetl je tak, aby dostal celkový kumulovaný čas.

Srovnání není dokonalé, protože existuje obecný pocit, že páteční podmínky trati byly o něco rychlejší než časy ve čtvrtek. Také nevíme, kolik měl kdo přesně paliva, ale po srovnání s nejrychlejšími časy je velmi pravděpodobné, že všichni jeli s plnou nebo téměř plnou nádrží.

Jak to dopadlo? Vyhrál Hamilton, který byl při první zastávce po 16 kolech jen o 1 sekundu rychlejší než Vettel a ten byl zase výrazně rychlejší než Verstappen.

Hughes se dokonce pokoušel vypočítat degradaci na kolo v podání rudého vozu.

Ferrari začalo stint na 1:21,78 a končilo na 1:22,38, což představuje rozdíl 0,6 s. Auto spotřebuje za 16 kol asi 25 kg paliva, což je asi 0,55 s. Pokud by pneumatiky neměly žádnou degradaci, měl by být Vettel na konci stintu o 0,55 s rychlejší, ale pneumatiky degradaci mají a Vettel byl o 0,6 s pomalejší. Rozdíl 1,15 s teoreticky odhaluje degradaci pneumatik, která u Ferrari činí v průměru asi 0,07 s na kolo. U Hamiltona je to asi 0,115 s na kolo.

Hughes také odhaduje, že na jednoho rychlé kolo Ferrari ztrácí až 8 desetin.

Lze z toho vyčíst, že Ferrari je v závodní rychlosti druhé těsně za Mercedesem? Nikoliv. Spíše se z toho dá vyčíst, že zatím rozložení sil neznáme a budeme si muset počkat na první závody. Ferrari by na tom ale nakonec nemuselo být tak zle, jak se někteří obávají.

Racing Point jako černý kůň sezóny?

Zajímavou otázkou je také situace na dalších místech. Ve velmi dobrém světle se ukazuje McLaren, v rámci situace dokonce i Williams. Černým či spíše růžovým koněm může být Racing Point.

Jestli se Ferrari pasuje do role outsidera, tak Racing Point neskrývá své nadšení a ambice.

„Překročili jsme naše očekávání,“ cituje technického šéfa týmu Andyho Greena Auto Motor und Sport. „V tuto chvíli se dokonce vidíme před Ferrari, nedaleko od Red Bullu. V každém případě na vrcholu středu pole.“

Podobně to vidí také Sergio Pérez. „Máme velmi dobré auto. Je to úplně jiné a je lepší ve všech oblastech. Nestabilita v zadní části je nyní také pryč.“

Mexičan by rád věřil, že dokáže držet krok s Ferrari a Red Bullem, ale raději zůstane nohama na zemi. „Určitě budou mít něco v rukávu. My toho do Melbourne příliš nepřivezeme.“

