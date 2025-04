My bychom jezdce prohodili, říká k taktice McLarenu v Suzuce Marko

Přestože se v Suzuce zdálo, že má McLaren vůči Red Bullu slušnou výkonnostní výhodu, nakonec to byl tým z Milton Keynes, který se díky Maxi Verstappenovi dočkal vítězství.

McLarenu nepomohlo ani to, že měl na samotné špici hned dva jezdce, a tudíž prostor k manévrování.

Obhájci vítězství v Poháru konstruktérů však této výhody nevyužili k tomu, aby na Red Bull zkusili něco vymyslet – ať už rozdělením strategií jezdců, nebo prohozením pozic mezi Landem Norrisem a Oscarem Piastrim poté, co první jmenovaný hlásil, že nemá tempo na to, aby na Verstappena zatlačil.

McLaren se tak – ať už cíleně, nebo ne – držel svých pravidel, známých také jako „papaya rules“, která spočívají v jednotném přístupu k oběma jezdcům.

Poradce Red Bullu Helmut Marko se tomu nicméně podivil.

„Je na nich, jakou strategii zvolí,“ řekl Marko německým médiím.

„Vypadalo to, že Piastri je rychlejší. Otázkou je, zda by dokázal předjet Maxe, protože to je na tomto okruhu velká výzva. Možná to ale byla nová podoba papájových pravidel,“ uvedl dále 81letý Rakušan pobaveně.

„My bychom pozice prohodili. McLaren má ale vlastní, papájová, pravidla,“ dodal