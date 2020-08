Muži v černém nebyli k dispozici. Jak číst rozhodnutí FIA a co vadí soupeřům?

Racing Point dostal pokutu, odečtou se mu body, ale současně může své brzdové kanálky používat dál. Čtyři soupeři se proti tomuto výsledku odvolali a odvolání podal i samotný Racing Point.

FIA tak bude muset sestavit a svolat odvolací soud. Nevíme, jak ho ovlivní koronavirus, za normálních okolností bychom očekávali, že se soud sejde někdy ve druhé polovině září.

Skutečnost, že Racing Point může své brzdové kanálky používat i nadále, vzbudila překvapení u některých soupeřů i mezi fanoušky. Postup FIA je ale v tomto případě v jistém ohledu poměrně logický.

Filozofická diskuse?

Co se vlastně stalo? Brzdové kanálky jsou sice poněkud méně viditelnou komponentou, ale jedná se o jednu z klíčových věcí na voze, která má vliv nejen na chlazení ale také na aerodynamiku a ohřev pneumatik.

Letošní rok je z pohledu brzdových kanálků unikátní. Ocitly se na seznamu Listed Parts, což znamená, že jde o díl, který si týmy musely vyvinout a vyrobit samy. Seznam Listed Parts se nachází v příloze 6 sportovních pravidel. V dalších letech už tam nebude. Celá problematika bude přesunuta do technických pravidel a řešena úplně jinak (několika kategoriemi dílů).

Před výsledkem vyšetřování se vedla doslova filozofická diskuse. Představme si tu situaci. Racing Point vzal brzdové kanálky Mercedesu z roku 2019, které si legálně koupil (bylo to povoleno, nebyly na seznamu Listed Parts). Tyto brzdové kanálky si více či méně upravil pro letošní vůz. Byl tento postup legální? Pravděpodobně ano a měl by být.

Všechny týmy vzaly své brzdové kanálky z roku 2019 a upravily si je pro letošní rok. Racing Point vzal samozřejmě ty, které si koupil. Pochopitelně mohl začít od nuly a vyrobit si své, ale v tomto případě by nastaly dva problémy. Racing Point by byl v nevýhodě. Vývoj brzdových kanálků stojí čas a zdroje, které jiné týmy použit nemusely, protože v jejich případě proběhl jen evoluční vývoj (pokud se nerozhodly jinak).

Druhý problém je v dokazování. Není jasné, jakým způsobem by se stanovila hranice, za kterou jsou už brzdové kanálky „vlastní výroby“ dostatečně odlišné od těch od Mercedesu. V hlavách inženýrů Racing Pointu jsou totiž znalosti, které získali s brzdovými kanálky Mercedesu.

Zásadní problém by nastal jen v případě, že by se letošní brzdové kanálky Mercedesu lišily od těch loňských (což je reálné) a brzdové kanálky Racing Pointu jim byly velmi podobné nebo stejné. V takovém případě by bylo zřejmé (i když možná obtížně dokazatelné), že proudila dokumentace mezi Mercedesem a Racing Pointem v souvislosti s letošními brzdovými kanálky. To by bylo nelegální a Racing Point by dostal obří pokutu a nejspíše by byl diskvalifikován z celého šampionátu.

Nakonec to bylo jinak

Zak Brown řekl, že je více otázek než odpovědí. Jedna otázka by nás opravdu zajímala. Bohužel argumenty a podklady všech stran jsou neveřejné. Šel Renault do sporu proto, že chtěl vést výše popsanou filozofickou diskusi? Naděje na úspěch by byla spíše minimální, ale mohl to prostě zkusit.

Nebo to byla od lidí z Enstone sázka na jistotu? Spekuluje se, že protest vznikl na základě informací od bývalých zaměstnanců Racing Pointu – podobně měla konec konců vzniknout i kauza okolo loňské pohonné jednotky Ferrari.

FIA (či Renault) nakonec dostali Racing Point na něčem úplně jiném. Racing Point totiž vloni používal brzdové kanálky Mercedesu jen vpředu. Letošní zadní brzdové kanálky ale vycházejí z těch od Mercedesu, které tým nepoužíval.

FIA poměrně logicky považuje Mercedes za designera zadních brzdových kanálků Racing Pointu. Nelze to obhájit tím, že Racing Point jen evolučním vývojem upravil to, co měl vloni.

Proč je může dál používat?

Komponenta jako taková je legální. Konec konců s těmito brzdovými kanálky jezdil Mercedes vloni. Nelegální je postup, jak Racing Point brzdové kanálky (ne)navrhl.

FIA nemůže Racing Pointu s okamžitou platností zakázat brzdové kanálky používat. Nemohl by závodit. Samozřejmě by mohla dát určitý termín, do kdy musí vyvinout své. Jedná se však o poměrně zdlouhavý a náročný proces. Připusťme ale, že by k tomu došlo. V takovém případě se z části vracíme na začátek.

Jakým způsobem by pak FIA posoudila, že nové brzdové kanálky jsou dostatečně odlišné od těch původních? Inženýři by samozřejmě mohli začít vyvíjet nové brzdové kanálky, ale postupovali by na základě svých dosavadních zkušeností a znalostí. FIA bohužel nemá k dispozici „Muže v černém“ s jejich legendárním vymazávačem paměti.

Samozřejmě bychom se mohli dostat do situace, že by na vývoji brzdových kanálků podíleli inženýři, kteří se jim až dosud nevěnovali apod., ale to už by byla skutečná tragikomedie.

Co udělala FIA? Za porušení sportovních pravidel dala týmu pokutu 400 tisíc euro. V dnešní době nepříjemnost, ale nic kvůli čemu by měl Lawrence Stroll vyhlásit bankrot.

Racing Point ale současně získal výhodu. Nemusel si vyvíjet zadní brzdové kanálky, jak mu to fakticky přikázala letošní změna sportovních pravidel. Respektive... k určitému vývoji zřejmě došlo, ale i tak Racing Point ušetřil čas a čas je při vývoji ve formuli 1 klíčový prvek.

Vezměme si jen omezení v počtu hodin, po které mohou týmy vyvíjet v aerodynamickém tunelu. Podle Cyrila Abiteboula museli ostatní vývojem v této oblasti strávit 20 % aerodynamického času, což je ale asi trochu přehnané, protože týmy během zimy nezačínaly s vývojem brzdových kanálků na zelené louce.

Ušetřený čas se může promítnout také ve výkonu na trati. FIA proto tuto výhodu „neutralizovala“ odečtením 15 bodů. Vloni získal Racing Point 73 bodů, letos jich má bez odečtení 42.

Co vadí soupeřům?

Je 15 bodů dost? Na to bude muset odpovědět odvolací soud. Soupeři ale také upozorňují na nebezpečný precedens. Porušíte pravidla, dostanete trest pro jeden závod a můžete pokračovat.

My ale čteme rozhodnutí sportovních komisařů trochu jinak. O precedens by jít nemělo. Nejedná se o trest pro jeden konkrétní závod, ale o trest jako takový, který byl administrativně navázán na jeden závod. Znovu musíme připomenout, že nešlo o porušení technických pravidel, takže Racing Point nezískává výhodu v každém závodě jízdou s nelegální komponentou.

FIA omezí kopírování celých vozů „Plánujeme ve velmi krátkém čase zavést některé změny ve sportovních pravidlech pro rok 2021, které zabrání tomu, aby se to stalo normou,“ uvedl Tombazis, kterého cituje Autosport. „Tím se zabrání týmům v používání rozsáhlé části fotografií ke kopírování celých částí jiných aut způsobem, jakým to udělal Racing Point.“ „Stále budeme akceptovat kopírování jednotlivých součástí v lokálních oblastech, ale nechceme, aby celé auto bylo v zásadě kopií jiného auta.“ Znění pravidel bude k dispozici v nejbližších týdnech. Letošního roku se ale změny nedotknou. „Chceme týmům dát velmi silný signál, že by to už neměli začít dělat pro příští rok, protože to prostě nebude povoleno.“

Druhá věc je, zda je trest dostačující. FIA má samozřejmě lepší představu o tom, kolik času týmy stráví vývojem brzdových kanálků. Vývoj v aerodynamickém tunelu je omezen a proto je také jeho používání hlídáno.

Další problém je ukrytý v bodě 4 rozhodnutí sportovních komisařů. Z něj jsme se dozvěděli, že převod dílů mezi Mercedesem a Racing Pointem proběhl 6. ledna 2020 – tedy v době, kdy už byly brzdové kanálky na seznamu Listed Parts. Podle sportovních komisařů ale nejde o problém, protože dotyčné části nebyly použity a Racing Point nedostal informace, které by dříve neměl. Týmy ale tímto budou nepochybně argumentovat u odvolacího soudu, protože cítí, že vysvětlení sportovních komisařů není úplně v pořádku.

Soupeři se samozřejmě obávají letošní výkonnosti růžového mercedesu, ale je pravděpodobné, že jim jde také o příští rok. FIA sice chce od příštího roku kopírování celých vozů omezit, ale není jasné, jak se to dotkne Racing Pointu. S ohledem na konzistenci pravidel a zmrazení vývoje bude patrně vycházet z letošního vozu, který je kopií Mercedesu.

Ze zmíněného částečného zmrazení vývoje vozu může Racing Point profitovat. Od Mercedesu totiž odebírá rok staré komponenty, což znamená výhodu v použití tzv. žetonů. Více jsme popsali v nedávném článku.

A je zde ještě jedna věc, která soupeře nenechává spát. Racing Point tvrdil, že své brzdové kanálky navrhl nezávisle na Mercedesu. Vyšetřování však odhalilo, že měl od Mercedesu k dispozici nákresy a další data (loňských brzdových kanálků). Soupeři se proto ptají, o čem všem tým ještě neříkal celou pravdu, a zda se by se FIA neměla podívat na celý vůz.