Můžeme snít o tom, že budeme mít silný víkend, říká Hamilton

Vloni Hamilton v Silverstonu ukončil 945 dnů trvající čekání na další vítězství. Mohl by v neděli získat alespoň první pódium s Ferrari?

Ve druhém tréninku skončil Leclerc druhý, Hamilton byl třetí. První trénink Hamilton dokonce vyhrál.

„S autem dělám velké pokroky a mnohem lépe vím, kde má být,“ řekl Hamilton oficiálnímu kanálu F1. „Myslím, že ve druhém tréninku jsme stále nebyli tam, kde jsme potřebovali být, takže jsem určitě bojoval trochu víc. Ale víme, jaké změny musíme udělat pro příští trénink.“

„Rozhodně cítím, že můžeme snít o tom, že budeme mít silný víkend. Ale uskutečnit to, poskládat všechno dohromady a vytěžit z toho maximum, to je něco jiného. Připravím se ale co nejlépe, abychom dosáhli co nejlepšího výsledku.“

„Dnešní den proběhl docela dobře, pocit v kokpitu byl dobrý, ale stále máme na autě co dělat,“ řekl Charles Leclerc. „Ve kvalifikačním nastavení stále trochu ztrácíme, zatímco závodní tempo nám sedí o něco víc. Opravdu si užívám jízdu na této trati a těším se na zítřek.“