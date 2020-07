Můžeme porazit Ferrari, věří Norris. Sainzovi se neposmívá

McLaren vloni skončil na čtvrtém místě v Poháru konstruktérů. Letošním cílem bylo obhájit tuto pozici. Bude to ale velká bitva mezi Racing Pointem, Ferrari a právě McLarenem.

„Máme příležitost porazit Ferrari,“ řekl Norris, kterého cituje Reuters. „Máme příležitost s nimi bojovat po celou sezónu.“

„Pro tým by to hodně znamenalo, kdybychom letos učinili další krok a porazili tým, který byl mnoho let na čele a ukázali tak pokrok, kterého jsme dosáhli.“

„Přidalo by to trochu zvláštní motivace, abychom pokračovali v práci a v budoucnu je porazili.“

Podle Norrise chystá tým další nové díly, takže očekává zlepšení. „Vypadá to, že Ferrari je v současné době v obtížné situaci. Pro Budapešť měli velká vylepšení nebo hodně z nich, takže to vypadá mnohem nadějněji, než jsme čekali, protože nemají výkon nikde blízko toho, na co jsme zvyklí.“

Karma je karma. Sainzovi neposmívá

Norrisův týmový kolega Carlos Sainz příští rok přestoupí do Ferrari. Norris si z něj ale legraci nedělá.

„Bylo pár vtipů, ale nic urážlivého nebo vážného. Vím, jak funguje karma a jak snadno se mohou věci změnit. Myslím, že letos nás Ferrari v některých závodech celkem snadno porazí a Carlos bude ten, kdo by pak mohl říct: ‚Podívej se, kdo se směje teď.‘“

„Vím, že formule 1 se může změnit a pravděpodobně odvedou velmi dobrou práci, aby se vrátili zpět k normálu a byli velmi konkurenceschopní.“