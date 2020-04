Můžeme otevřít přes noc, říká Marko o grand prix v Rakousku

Podle Helmuta Marka by se mohla Velká cena Rakouska uskutečnit, ale rozhodnutí nezávisí jen na situaci v Rakousku.

„Musíme počkat a uvidíme, protože nejsme sami na tomto světě. I kdybychom mohli zorganizovat závod, omezení ve zbytku Evropy, která by nám neumožnila vstup do země bez povinné karantény, by nám nepomohla,“ řekl Marko pro Motorsport Total.

„Situace je obecně lepší, ale v tuto chvíli je nemožné něco zrušit nebo potvrdit.“

Na rozhodnutí je podle Marka čas. „To je výhoda Red Bull Ringu: je to permanentní systém, který lze odemknout přes noc.“

„Prodáno už bylo mnoho vstupenek. Nejdříve však musíte vědět, zda se bude konat závod, a pokud ano, tak zda to bude s diváky nebo bez nich. Jsou to otázky, které jsou v současné době zcela otevřené.“

V Silverstonu se nebrání možnosti uspořádat více závodů – jeden třeba v opačném směru, což by bylo ale z mnoha důvodů technicky problematické. Stejný scénář nevylučují ani na Red Bull Ringu.

„Tato možnost existuje, protože máme připravený systém. Je to jen otázka vyjednávání s Liberty. Média a toho, jak bude vypadat situace ve zbytku Evropy.“

