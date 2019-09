Můžeme být rádi, že měl závod jen 44 kol, říká Binotto a hájí týmové příkazy

Lewis Hamilton ke konci závodu Leclerca dojel, ale na útok mu už nezbyl čas. „Naštěstí pro nás měl závod jen 44 kol!“ žertoval Binotto po konci závodu.

„Je to důležité jako první vítězství pro Charlese a nebude to poslední.“

„Dnes si vedl velmi dobře od prvního kola až do konce. Celý víkend jezdil velmi dobře,“ zhodnotil Monačanův víkend šéf Ferrari.

Sebastian Vettel stavěl v 15. kole. Leclerc o 6 kol později. Díky dřívější zastávce se Vettel dostal před svého týmového kolegu. Ten ale pětisekundové manko vymazal během pěti kol. K souboji nedošlo. Vettel Leclerca pustil.

Vettelova dřívější zastávka podle Binotta znamenala, že jezdci byli „na různých strategiích“. Šéf Ferrari také uvedl, že Leclerc by Vettela stejně předjel.

„Mysleli jsme si, že ztrácíme čas, bylo to v tomto případě nejlepší pro tým a pro Charlese.“

Není to poprvé, co Ferrari letos použilo týmové příkazy. Dříve to bylo ve prospěch Vettela. „Na začátku sezóny, když jsme to zkusili, to nebylo zvenčí vždy dobře přijato. Ale od samého začátku sezóny jsme vždy říkali, že prioritou číslo jedna je tým a body pro tým.“

„Závod po závodě diskutujeme s jezdci o tom, jaká může nastat situace. Je to něco, o čem jsme ráno s oběma mluvili.“

„Myslím, že Sebastian dnes Charlesovi jako týmový kolega velmi dobře pomohl. Je to dobré pro týmového ducha. Jsem si jistý, že v budoucnu se i jemu naskytnou příležitosti.“

Formule 1 se nyní přesouvá do Monzy. „Víme, že Monza má dlouhé rovinky a je potřeba rychlost. Myslím, že naše tempo ukázalo, že můžeme být konkurenceschopní.“

Foto: Getty Images / Dan Istitene