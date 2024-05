Může to být první až desáté místo, zní po pátku u McLarenu

Lando Norris skončil ve druhém tréninku na pátém místě. Oscar Piastri byl až 12., ale nezajel čas na měkkých pneumatikách. Po tréninku to vysvětlil tím, že si mysleli, že bude pršet, a tak kola na měkkých odjeli už v prvním tréninku (Piastri v něm byl druhý).

„Myslím, že na tom nejsme vůbec špatně,“ řekl Norris. „Vždy je to tady složité, takže je především příjemné se na tuto trať vrátit, protože je stejně chaotická a obtížná jako vždy. Myslím, že to byl slušný první den.“

„Ve srovnání s Charlesem a Ferrari určitě trochu ztrácíme, možná i ve srovnání s Mercedesem – ten také vypadá velmi rychle. Myslím, že všichni jsou blíže u sebe a to už jen proto, že je to krátká a netypická trať.“

„Ale jsme nahoře. Musíme ještě něco málo najít. Myslím, že zítra to bude těžký den, ale jsme v boji, což je hlavní.“

Max Verstappen si stěžoval, že jeho vůz skáče jako klokan. Lando Norris potvrdil, že tato stránka je hodně důležitá. „Čím lépe auto dokáže přejíždět nerovnosti a čím je měkčí, tím lépe. Ale je to kompromis. Pokud se o to snažíte příliš, ztrácíte celkový výkon. Dnes jsme si vyzkoušeli několik věcí. Doufejme, že to dnes večer pochopíme a pro zítřek to vylepšíme.“

„Ferrari vypadalo rychle, Red Bull vypadal dobře, Mercedes vypadal tento víkend zatím mnohem silnější, takže je to velmi těsné. Myslím, že to byl celkově dobrý den,“ řekl Oscar Piastri.

„Upřímně řečeno, mohli jsme být první, mohli jsme být osmí, ale i Aston vypadal docela slušně, Alonso vypadal dobře, takže to může být první nebo desáté místo.“

„Dnes to bylo mezi všemi velmi, velmi těsné. Zítra se všichni pokusí vyladit auta a pořádně to rozjet. Bude to napínavé, protože je to hodně v rukou jezdců... Je tam hodně rychlých aut, takže ten, kdo trefí dobré kolo skončí pravděpodobně na pole position.“