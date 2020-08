Může se Verstappen ještě poprat o titul? Záleží na délce sezóny, myslí si Horner

Na vítězství v Poháru konstruktérů by si v případě Red Bullu zřejmě nevsadil ani ten největší fanoušek rudých býků. Red Bull zatím nemá auto, se kterým by mohl pravidelně vyhrávat a navíc má 1,5 jezdce. Zatímco Verstappen byl v pěti ze šesti závodu na pódiu, Albonovi se to nepovedlo ani jednou.

Nemusí to ale být nutně zcela vina Albona. RB16 trpí určitými aerodynamickými problémy, se kterými si Verstappen dokáže poradit více. Je tedy otázkou, zda by návrat Gaslyho nějak viditelně pomohl.

Kromě aerodynamiky je to také o motoru. Uvidíme, co udělá zákaz kvalifikačních režimů. V neposlední řadě je to také o pneumatikách.

„Barcelona byla úplným opakem Silverstonu,“ řekl Helmut Marko pro Auto Motor und Spor. „Mercedes žral pneumatiky v Silverstonu a to samé se stalo nám v Barceloně. Tvrdší pneumatiky nejsou podle našeho gusta, ale nemůžeme se spolehnout na to, že budeme mít jen měkčí pneumatiky, musíme vylepšit auto i pohonnou jednotku.“

RB16 „má raději“ pneumatiky C2 až C4, které budou k dispozici v nejbližších dvou závodech ve Spa a Monze.

Red Bull chce do Spa přivést nové díly, ale spát nebude ani Mercedes. Otázkou je, zda se může Verstappen ještě dostat do hry o titul. Aktuálně ztrácí na Hamiltona 37 bodů, ale nesmíme zapomenout, že v prvním závodě nedokončil. Pokud by jeden závod nedokončil Hamilton, Verstappen vyhrál a zajel nejrychlejší kolo, byl by rozdíl jen 11 bodů.

„Naše šance na boj s Mercedesem o titul závisí na tom, jak dlouhá bude sezóna,“ řekl Christian Horner. „V tuto chvíli se zdá, že pojedeme až do prosince, takže nám to dává dostatek času na vylepšení našeho auta.“