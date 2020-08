Může mít kvůli Racing Pointu problémy i Mercedes? Wolff je rád, že věc rozlouskne soud

Christian Horner uvedl, že „chce mít absolutně jasno, co je a co není přípustné, aby se posunul vpřed.“

„Je zřejmé, že Red Bull je v unikátní pozici, protože vlastní 100 % ve dvou týmech,“ řekl Horner, kterého cituje RaceFans. „Vždy jsme přísně dodržovali pravidla, protože konstruktérská pravidla byla v poslední Concordské dohodě zcela jasná.“

„Pro nás jde tedy o širší obrázek. Nejde jen o brzdové kanálky, ale o to, co je filozoficky povoleno a co není.“

„Pokud jde o Mercedes, jsem si jistý, že budou položeny otázky, protože pokud je dotyčný tým vinen přijetím, tak tým, který to poskytl, porušil také tato pravidla? Je to něco, na co se FIA ​​musí podívat.“

Toto Wolff věří, že Mercedesu žádné problémy nehrozí. „Proti nám nikdo neprotestoval,“ řekl Wolff. „J​sem pevně přesvědčen, že Racing Point neudělal nic špatného. Věřím, že pokud jde o Mezinárodní odvolací soud, právníci a advokáti mají silný názor, že se jedná o případ, který má velmi, velmi solidní pilíře, a proto jsou všichni v pohodě.“

„Naše reputace je samozřejmě velmi důležitá, ale je neporušená. A pokud si někdo myslí, že jsme udělali něco špatného, ​​měli by protestovat. Jsme rádi, že to jde k soudu.“