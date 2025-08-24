Může letos McLaren atakovat hranici 1000 bodů v sezóně?

McLaren dnes dominuje Formuli 1. Navíc se daří oběma jezdcům. Získávají tak jeden double za druhým a body se jen hrnou. Překoná tým rekord nebo dokonce překoná magickou hranici 1000 bodů?
Michael Schumacher získal v roce 2004 titul mistra světa se 148 body na svém kontě. Ferrari ve stejné sezóně získalo 262 bodů, což je dva body více, než získala Scuderia letos. V roce 2004 jsme měli v sezóně 18 závodů, nyní jich máme za sebou 14 a celkem nás jich čeká 24.
V roce 2004 bodovalo osm jezdců a vítěz dostal 10 bodů. O pár let dříve bodovalo dokonce jen prvních šest jezdců.
Máme více grand prix, máme sprinty a více bodů za vítězství. Není proto překvapivé, že statistiky ohledně bodů jsou historicky nejvíce „deformované“.
Rekord v počtu bodů získaných za sezónu dnes drží Red Bull. V roce 2023 získal 860 bodů, což bylo 39,1 bodů na závod. Sezóna měla 22 závodů.
Jak se zatím daří McLarenu můžete vidět v tabulce níže. Tým získal letos už 7 double.
|Relace
|Možné body
|McLaren
|%
|Průměr na závod / sprint
|Závod
|602
|523
|86,8
|37,4
|Sprint
|45
|36
|80,0
|12
|Dohromady
|647
|559
|86,4
|-
McLaren má zatím nepatrně horší čísla než Red Bull v bodově rekordní sezóně 2023. Průměr je 37,4 bodu na závod. V případě Red Bullu to bylo 39,1 bodu na závod. V té době se ale bral také bod za nejrychlejší kolo závodu.
Na druhém místě je dnes Mercedes se 765 body za sezónu a průměrem 36,4 bodu na závod. V sezóně 2016 jsme ale neměli sprinty a počet závodů byl jen 21.
Pokud by si McLaren udržel dosavadní „tempo“ (průměrný počet bodů na závod / sprint), mohl by získat v závodech 897 bodů a k tomu 36 bodů ve sprintech. Celkem tedy 933 bodů. Překonal by tak rekord Red Bullu o 73 bodů.
Z hlediska procent vítězných závodů ale McLaren už Red Bull nepřekoná. V roce 2023 vyhráli rudí býci 21 z 22 závodů (95,4 %). McLaren zatím letos vyhrál 11 závodů ze 14. Pokud by vyhrál všechny zbývající závody, dostal by se na 21 vítězství z 24 (87,5 %).
McLaren ale může překonat magickou hranici 1000 bodů. Do konce roku se totiž celkem rozdělí ještě 475 bodů. Kdyby McLaren získal double ve všech závodech i sprintech, měl by celkem 1034 bodů. Tento cíl ale asi není příliš reálný. Nebo ano?
Není to zadarmo
Je už prakticky jisté, že McLaren obhájí loňský titul. Ferrari ztrácí 299 bodů. Pro představu – McLaren by mohl vynechat 6 z 10 závodů a stejně by měl na Ferrari určitě náskok.
Při rozdělování peněz z komerčních práv hraje (kromě bonusů) roli jen pořadí. Je tedy úplně jedno, zda tým vyhraje šampionát s náskokem 1 bodu nebo 500 bodů.
Kde to ale už jedno není, to je zápisné pro další rok. Má dvě části – každý tým musí zaplatit základní sumu. Pro letošní rok to bylo 680 203 dolarů. Kromě toho ale musí tým zaplatit částku za každý získaný bod a mistr světa platí za každý bod více.
McLaren tak musel letos zaplatit za loňských 666 bodů 6,1 milionu dolarů. Příští rok zaplatí zřejmě o dost více. Částky se zvyšují o inflaci a navíc je dost pravděpodobné, že tým získá více než 666 bodů.