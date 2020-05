Může kategorie GTE hodit záchranný kruh skomírajícímu šampionátu DTM?

Audi tento týden oznámilo, že na konci sezóny 2020 opustí šampionát DTM. V něm tak po odchodu Astonu Martin, který konec svého programu oznámil již dříve, zůstane už pouze mnichovská automobilka BMW.

Někteří se domnívají, že i s jednou automobilkou by mohl šampionát toto období a krizi spojenou se současnou pandemií koronaviru přežít ve své současné podobě s vozy kategorie Class One. Otázkou také je, jaká pravidla by DTM mělo od příštího roku zavést, aby zajistilo svou budoucnost v příštích letech.

Jednou z možností je přechod k vozům kategorie GTE, které závodí v Mistrovství světa vytrvalostních závodů, americkém šampionátu IMSA nebo ve 24h Le Mans. DTM tento krok již dříve zvažovalo jako 'Plán B', když se snažilo zajistit do budoucna možné propojení s japonským šampionátem Super GT.

BMW v šampionátu IMSA závodí se svým modelem M8 GTE. Soupeři mu jsou automobilky Porsche, Ferrari, Corvette a Aston Martin.

Podle Hegera, který v DTM závodil mezi lety 1988 až 1992, si německá série může svou budoucnost pro nejbližší roky zachránit tím, že umožní vozům kategorie GTE závodit vedle existujících vozů třídy Class One, obě kategorie by přitom měly vlastní hodnocení.

„Odchod Audi pro DTM nepředstavuje knockout. Je to šance pro nový slibný začátek. Stále je možné změnit technické a sportovní předpisy a posunout se vpřed,“ řekl Heger pro Motorsport.com.

„Vozy jako Porsche (911) RSR, Chevrolet Corvette, Aston Martin nebo Ferrari by rozhodně byly tím správným přechodem pro DTM. Tyto vozy GT jsou nyní ve WEC třešničkou na dortu. A jsou dosažitelné. Proto bych tato auta nyní viděl jako zákaznické vozy v DTM, možná ve spojení s vozy třídy Class One. Rok nebo dva by dokonce mohly jet spolu.“

Pro scénu cestovních vozů v Německu by to přitom nebylo nic nového. Startovní pole předchůdce DTM Deutsche Rennsport Meisterschaft (DRM), který skončil po sezóně 1985, bylo složeno z vozů Skupiny 5 a Skupiny C.

Pouze dočasné řešení

Podle Hegera by nicméně vozy GTE měly představovat pouze dočasné řešení pro DTM, které bude muset vymyslet zcela nový koncept, který nebude tolik závislý přímo na účasti automobilek.

Do poloviny roku 2020 „musí být vyvinut zcela nový koncept pro DTM,“ říká. Přechod na elektrický pohon přitom podle něj není řešením.

„Nemyslím si, že (elektrické vozy) zajímají naše motoristické fanoušky, kteří roky navštěvují VLN (šampionát vytrvalostních závodů na trati Nordschleife, pozn. redakce), (ADAC) GT Masters a DTM. Podle mě musí koncept pro ITR (promotér, který organizuje závody DTM, pozn. redakce) obsahovat řvoucí motory, zajímavé siluety a musí nabídnout možnost zúčastnit se soukromým nebo profesionálním týmům.

„Problém je, že pro motorsport bude v budoucnu obtížné pokračovat s tovární podporou, a to zejména kvůli politické situaci, ale také ze strany výrobců. V tom má ADAC se svým GT Masters oproti DTM velkou výhodu. Ačkoliv má vozy, které jsou vyráběny automobilkami, šampionát není na výrobcích závislý,“ vysvětluje.

Bývalý závodník Hans-Joachim Stuck ještě před oznámením Audi o svém konci v DTM navrhoval využití vozů GT3 v DTM, což podpořil také šéf DTM Gerhard Berger. Podle Hegera se však DTM musí odlišit od ADAC GT Masters, které využívá právě vozy GT3.

„Pokud šampionát ADAC bude i nadále používat GT3, DTM by se mělo vydat jinou cestou, aby se skutečně odlišilo,“ dodal Heger.

Foto: FIA WEC