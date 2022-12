Může je to mrzet, kontinuita má svoji hodnotu, soudí Rosberg o Binottově odchodu

Minulý týden byla oficiálně potvrzena jedna z nejskloňovanějších zákulisních spekulací. Mattia Binotto opouští řady Ferrari. Podle Nica Rosberga to však italskou stáj může mrzet.

Binotto převzal roli šéfa Ferrari od končícího Maurizia Arrivabeneho v roce 2019 a hned v následující sezoně byl podepsán pod nejhorším výsledkem Scuderie v poháru konstruktérů za více než čtyřicet let. Ferrari skončilo až šesté i díky kontroverzní kauze z předešlé sezony, kdy byla italská značka obviňována z nelegálního zacházení s pohonnou jednotkou a vše bylo uzavřenou až tajnou dohodou s FIA.

O rok později však už Ferrari pod Binottem skončilo celkově třetí a sezonu 2022 odstartovalo s nejrychlejšími vozy. Vinou špatné spolehlivosti, zmatečných strategických pokynů a dalších faktorů však nakonec ani ta letošní sezona nepatřila Ferrari. Druhé místo za Red Bullem nebylo špatné, cílem Ferrari však by titul.

Další rok bez titulů nakonec vyústil v Binottův odchod. Mistr světa z roku 2016 Nico Rosberg však spekuluje o tom, zda – li to byl od Ferrari moudrý krok. Němec naráží na dlouhodobé kontrakty Christiana Hornera a Tota Wolffa u konkurenčních stájí Red Bull a Mercedes.

„Je to jedna z nejtěžších prací na světě,“ řekl Rosberg o postu týmového šéfa pro italský deník La Gazzetta Dello Sport.

„Pro Ferrari to bude těžké, protože na tomto trhu zase tolik lidí není.“

„Všude je tato role velmi komplikovaná. Především proto, že je na vás vyvíjen neuvěřitelný tlak. Počkejme si na to, s jakým řešením (u Ferrari) přijdou.“

„Dobře vím, že kontinuita má ve formuli 1 svoji hodnotu. V Mercedesu a v Red Bullu na řadě klíčových pozic už deset i více let pracují ti samí lidé. A to je něco, co u Ferrari postrádají.“