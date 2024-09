Může být Russellova sedačka u Mercedesu brzy v ohrožení? Soustředím se jen na závodění, říká

I když se o budoucnosti George Russella v poslední době příliš nespekulovalo, faktem je, že jeho smlouva s Mercedesem vyprší na konci příští sezony.

Mercedes během závodního víkendu v Monze potvrdil, že v příští sezoně bude barvy týmu po boku George Russella hájit nováček Andrea Kimi Antonelli, ve kterém stáj z Brackley vidí velkou budoucnost.

Zároveň by však Mercedes mohl mít zájem o služby Maxe Verstappena, a to v případě, že by byl Nizozemec ochoten opustit Red Bull (což nyní rozhodně nelze vyloučit).

Je proto otázkou, kdo by v případě nutnosti musel uvolnit Verstappenovi místo – zda Russell či Antonelli.

K teoretické volbě Mercedesu se nyní vyjádřil jeho bývalý pilot Nico Rosberg, podle kterého by se měl o ztrátu sedačky obávat spíše Russell.

„George Russell není vůbec v bezpečí, protože Toto o Maxe stále stojí a pokusí se o to znovu, protože slovní spojení 'vzdát se' se v Totově slovníku neobjevuje,“ řekl ve vysílání TV stanice Sky Rosberg.

„Pokud se Max stane volným - a já si myslím, že je to možné - pak v příštím roce uvidíme rozstřel mezi Georgem a Kimim. A na George bude vyvíjen velký tlak, protože příští rok může ztratit opravdu všechno. On by měl být ten, kdo bude interně vepředu, protože Kimimu je 18 let a bude úplný nováček. Pro George to nebude jednoduchá situace,“ je přesvědčen mistr světa z roku 2016.

Samotný Russell se tím nicméně podle svých slov neznepokojuje.

„Upřímně řečeno, vůbec jsme o mojí budoucnosti nemluvili. Jsem v tomto týmu už strašně dlouho, Mercedes se stará i o moji kariéru a vždycky jsme říkali, že spolu budeme pokračovat i v budoucnu. Probíhá spousta diskuzí, které je docela zábavné číst, ale z mé strany se na nic z toho nesoustředím. Soustředím se jen na ježdění,“ komentoval tyto Russell, kterého cituje web PlanetF1.com.