Musk je fantastický, říká Ecclestone. Na jeho Teslu ale lidé zapomenou. Ferrari se to nestane

Elon Musk je zakladatelem firmy SpaceX, která vyrábí kosmické rakety a brzy vyšle člověka do vesmíru jako první soukromá firma vůbec (v rámci kontraktu s NASA). Je ale také zakladatelem automobilky Tesla.

„Myslím, že Tesla bude jednoho dne zapomenuta. Ferrari nebude zapomenuto nikdy,“ řekl bývalý šéf formule 1 Bernie Ecclestone v rozhovoru pro časopis Autocar.

„V budoucnu budou další značky, které vyrábějí elektromobily. Dnes je Tesla lídrem v tomto oboru, ale brzy to přestane být něco zvláštního. Co je značka Tesla? Čím je Tesla známá? Je to fakt, že její auta jsou elektrická, nikoliv samotná značka. To nepotrvá věčně.“

Samotného Muska ale Ecclestone obdivuje. Je podle něj diktátor a ty má Mr. E rád. V minulosti se vyjadřoval kladně například o Vladimíru Putinovi.

„Myslím, že je fantastický. Odvedl neuvěřitelnou práci. Je to odvážný chlap. Byly chvíle, kdy lidé věřili, že Tesla do druhého dne zmizí, ale zachránil ji. Je připraven udělat, co je potřeba.“

„Nejsem člověk, který věří v demokracii. Věřím v diktaturu. Elon Musk je diktátor, a proto mu věci vychází. Diktátoři toho dosáhli hodně a nebylo to kvůli demokracii.“

