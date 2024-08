Musíme zůstat na zemi, říká Wolff, jímž vedený Mercedes vyhrál dva z posledních třech závodů

Mercedes ovládl dvě z posledních třech velkých cen. Něco takového sice bylo ještě před pár lety v F1 standardem, ale od zavedení aktuálních technických pravidel v roce 2022 německá stáj něco podobného až dosud nezažila.

Šéf stáje z Brackley Toto Wolff však vyzývá k tomu, aby se tím Mercedes nenechal uspokojit.

„Myslím, že musíme zůstat oběma nohama na zemi,“ prohlásil k posledním úspěchům Wolff, kterého cituje web RacingNews365.

„Z hlediska výkonnosti vidíme trend, který je pro nás pozitivní, zatímco u jiných týmů to neplatí. Nemyslím si však, že bychom z toho měli předjímat, jak se bude vyvíjet druhá polovina sezony,“ nechal se slyšet 52letý Rakušan.

„Myslím, že to bude těžký boj. Vpředu jsou čtyři týmy, které do toho dávají všechno. Myslím, že můžeme být opatrně optimističtí, ale musíme ukázat, že na to máme. Do konce sezony nám zbývá deset závodů,“ dodal šéf Mercedesu, který se v průběžném hodnocení Poháru konstruktérů nachází na čtvrtém místě.